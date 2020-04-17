Emektar ev kadınlarımızın emeklilik hayali bir başka bahara kaldı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un milyonlarca ev kadınını ilgilendiren emeklilik teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Türkiye İstatistik Enstitüsü’nün 2019 Mart ayı verilerine göre Türkiye’de sosyal güvencesi bulunmayan11 milyon civarında ev hanımı var.

Türk Dil Kurumu’na göre ev kadını, dışarıda herhangi bir işte çalışmayıp kendi ev işlerini gören kadın olarak tanımlanıyor

Evin tüm yükünü omuzlarında taşıyan Bu ev kadınları çamaşır yıkıyor, temizlik, ütü yapıyor, yemek pişiriyor, çocukların bakımını yapıyor, eğitimi ile ilgileniyor, hasta, engelli ve yaşlılara bakıyor.

İngiltere’de bir sigorta şirketi tarafından yapılan araştırma, kadınların ev işleri ve çocuk bakımı için haftada ortalama 74 saat vakit harcadıklarını gösteriyor. Bu diğer ev kadınları için 82 saat, dışarıda tam zamanlı çalışan bir kadın için ise 55 saat. Araştırmada ayrıca kadınların çocuk bakımına ayırdıkları ortalama sürenin ise haftada 33 saat olduğu belirtiliyor.

Türkiye’de iş yasasına göre haftada çalışma süresi 45 saattir. Ev kadınlarının neredeyse bu sürenin 2 katı kadar uzunlukta çalıştığı görülüyor.

Evin tüm yükünü sırtında taşıyan ve hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ev kadınlarının emeklilik hakkı kazanabilmeleri için yıllardır mücadele verdiklerini anımsatan Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut yönelttiğim soru üzerine verdiği teklifin amacını şöyle açıkladı .

“Son dönemlerde tüm insanlık virüs belasıyla karşı karşıyadır. Tüm uzmanların ve yönetenlerin de dediği gibi bu virüsten kurtulmanın bir yolu da ‘Evde kal’ çağrısıdır. Ancak ‘evde kal’ demek yeterli değildir, bu çağrıyı ‘Evde Tuta’ dönüştürmek gerek. Aile bireylerini evde tutmak; kadınlarımızın özveri, emek ve birleştiriciliği sayesinde gerçekleşecektir. Zaten başta ev sorunlarıyla uğraşan kadınlarımızın bu dönemde iş yükü ve sorumluluğu her zamankinden daha fazla artmıştır. Ev işleri kadınlarımızın zorunlu göreviymiş gibi algılanmadan, emektar ve cefakar kadınlarımızın hakkını teslim etmeliyiz.

Bu kadar çok olan, yaşamı var eden kadınlarımız için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu da dahil olmak üzere onları sigortalılık statüsüne alan hiçbir yasa ve düzenleme bulunmuyor. İsteğe bağlı sigorta düzenlemesi de, yapısı itibariyle ihtiyaca yanıt vermiyor. Buna karşın yurtdışında bulunan ve ülkemizde emeklilik statüsünden yararlanmak isteyen kadınlar için özel bir kanun ile bu hak tanınıyor. Yurtdışında yaşayan yurttaşlarımıza tanınan bu hak, ne hikmetse ülkemizdeki ev kadınlarına verilmiyor. Bu durum, anayasamızın en temel eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasamızın 60’ıncı maddesi çok açıktır. “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” diyor. Dolayısıyla devlet insanları arasında farklı, üstelik adil ve eşit olmayan tasarruflarda bulunamaz.”

Cefakar ev kadınları, evin ağır işçileridir. Gelin onlara bir emeklilik hakkını çok görmeyelim. Bu yanlıştan bir an önce dönelim