Ev hapsinde, başından tabancayla vuruldu

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da işlediği suçtan dolayı ev hapsi cezası verilen Doğan U. (19), evine gelen F.Y. isimli şüpheli tarafından başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Doğan U. hastanede tedavi altına alınırken, polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Bir süre önce işlediği suçtan dolayı ev hapsi verilen Doğan U.’nun evine, F.Y. adlı şüpheli geldi. İddiaya göre, ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.Y., yanında getirdiği tabanca ile Doğan U.’yu başından vurdu. Ardından da kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı halde bulunan Doğan U., ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doğan U.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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