Ev hanımları “sıfır atık”a destek verdi, eski gazeteler süs sepetlerine dönüştü

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Altındağ Halk Eğitim Merkezi’ndeki ev hanımları, eski gazeteleri süs sepetlerine dönüştürerek, hem geri dönüşüme hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, Altındağ Halk Eğitim Merkezi’nde yürütülen çalışmalar, atık ürünleri geri dönüşüme kazandırıyor.

Merkezde kursa katılan ev hanımları, eski gazeteleri şapka, sepet, çanta, süs eşyası gibi yepyeni ürünlere dönüştürüyor.

Bu sayede geri dönüşüme katkıda bulunan kadınlar, ürünlerinin anlaşmalı firmalarla satışa sunulmasıyla da aile bütçesine destek oluyor.

“Hem güzel vakit geçiriyorlar hem de gelir elde ediyorlar”

Halk Eğitim Merkezi Geri Dönüşüm Kursu Usta Öğreticisi Asuman Avil, ürünlerin yapım aşamasını anlattı.

Gazetelerin kadınların el emeğiyle ilgi çeken ürünlere dönüştüğünü dile getiren Avil, “Kursiyerlerimiz hobi amacıyla geldikleri kursumuzda hem meslek öğreniyor hem de elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine katkı sağlıyor.” dedi.

Avil, atık gazetelerin günlük hayatta kullanabilecek objelere dönüştürüldüğünü aktararak, “Gazeteleri belli ölçülerde kesiyor, şişlerle bunları belli ölçülere getirip boyuyoruz. Aynı eskiden örülen sepetler gibi örüyoruz. Örme esnasında tutkal ve kalıp kullanarak ürünlerin dayanıklılığını artırıyoruz. Bir sepet dört gazeteden çıkıyor ve iki günde tamamlanıyor. Yapılan ürünleri defalarca yıkayarak kullanabiliyoruz. Hiçbir şekilde bozulma olmuyor.” şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Dilara Altınkaynak, bu çalışmayla hem kullanmadıkları eşyaları değerlendirdiklerini hem de masraftan kaçındıklarını söyledi. Altınkaynak, “Burada yaptığım ürünleri satarak yeğenlerime destek oluyorum.” bilgisini paylaştı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cihan Yıldırım da kursa yoğun ilgi olduğunu, özel sektörle sürekli diyalog halinde çalıştıklarını anlattı.

Yıldırım, “Kadınların kursa, bizim de gazeteye ihtiyacımız var. Halkımız ellerindeki eski gazeteleri bize ulaştırabilirlerse kadınlar bunları sanat eserlerine çevirmeye devam edeceklerdir.” diye konuştu.