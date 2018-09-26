Kursiyerdi, patron oldu

Mamak Belediyesi, Aile Merkezleri bünyesinde açtığı meslek edindirme kursları ile Mamaklı kadınların hayallerini gerçekleştiriyor. Meslek kurslarına katılan kursiyerler, aldıkları eğitimlerin ardından kendi iş yerlerini açarak iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi’nde cilt bakımı, makyaj, iğneli epilasyon ve kuaförlük eğitimi alan evli ve 2 çocuk annesi Nagihan Eren de(29), Aile Merkezleri’nin yaşamını değiştiren kadınlardan biri oldu.2 yıl süren kursların ardından hayatı değişen Eren, eğitimini tamamlayıp sertifikalarını aldıktan sonra tasarım ve güzellik salonunu açtı, kendi işinin patronu oldu.

Ev Hanımıydı, iş kadını oldu

Profesyonellik kattı

Eren, Mamak Türközü Mahallesi’nde açtığı güzellik salonu ile kursta öğrendiği tüm hünerlerini müşterilerine sergiliyor. Aile Merkezi’ne gelmeden önce ev hanımı olduğunu ve hep böyle bir işyeri açmanın hayalini kurduğunu kaydeden Eren, “Aile Merkezi kurslarına ilk başladığımda hobi olarak düşünmüştüm ancak aldığım profesyonel eğitimlerin ardından bunun neden meslek olmayacağını düşündüm. Hocalarım bana öncülük etti, onlarla birlikte karar verdik, başladık, yürüdük. Kendime güvenim geldi ve işimin patronu oldum. Bu iş yeri benim demek çok güzel bir duyguymuş meğer. Bu konuda destek veren kurs hocama teşekkür ederim, bana destek olarak becerilerimi ortaya çıkarmaya çalıştılar. Çok mutluyum. Sayın Belediye Başkanımıza bize vermiş olduğu bu katkıdan dolayı çok teşekkür ederim. Meslek edinmekle kalmadık ev ekonomimize de katkıda bulunmaya başladık” dedi.