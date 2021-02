Ev ekonomisine iğne oyasıyla destek oluyor; ‘Oğluma yatak alacağım’

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul’da yaşayan evli ve 7 çocuk annesi Necla Yoltay, iğne oyalarını internet üzerinden satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. İlk aldığı siparişleriyle 2 bin 500 lira gelir elde eden kadın, en küçük oğluna yatak almak istiyor.

7 çocuk sahibi 37 yaşındaki Necla Yoltay, evde ekonomik sıkıntılar baş gösterince hem evde çocuklarına bakabileceği hem de kendi işini yapabileceği bir yöntem düşündü. Daha önce hiç bilmediği iğne oyasını kurslara giderek öğrenen Yoltay, bir kadının isterse her şeyi yapabileceğinin örneği oldu. Esenler Belediyesi’nin ev kadınlarının el emeği ürünlerini satabildiği e-ticaret sitesi ‘Nar Projesi’ne de katılan Yoltay, ilk siparişlerini almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Siparişlerinden yaklaşık 2 bin 500 lira kazanan Yoltay, “Bu parayla çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayacağım. Küçük oğlumun yatağı yok ve yatak istiyor. Oğluma yatak alacağım” diye konuştu.

İNAT ETTİM VE BAŞARDIM

Namaz başörtülerini ve tespihleri iğne oyalarıyla renklendiren Yoltay, iğne oyası fikrinin aklına nasıl geldiğini şöyle anlattı:

“Ben evlendiğim zaman çeyizimde iğne oyası yoktu. Annem sağdan soldan bir iki tane alıp getirmişti. Evlendikten sonra da ‘sen bilmiyorsun, yapamazsın, beceriksizsin’ gibi laflar duymaya başladım. Biraz da inat ettim, ‘bunu öğreneceğim ve yapacağım’ dedim. Çok şükür şimdi öğrendim ve yapıyorum. Benden sonra 4 kız kardeşim evlendi, onların da çeyizine katkıda bulundum.”

ÇOCUKLARIM İÇİN YAPMAK ZORUNDAYIM

İğne oyası yapımının çok zor olduğunu belirten Yoltay, “7 çocukla bunu yapmak zor oldu ama mecburen katlandım ve öğrendim. Artık çok alıştım. Çocuklarımın ihtiyaçları var, onların ihtiyaçlarını karşılamak için bu kadar sıkıntıyı bir anne olarak çekmek zorundayım” dedi.

1 BAŞÖRTÜSÜ HAZIRLAMAK 8 GÜN SÜRÜYOR

1 başörtüsünü hazırlamanın en az 7-8 gün sürdüğünü söyleyen Yoltay, “Bunların yanında ev işleri ve çocuklar da var. Dışarı çıkmamaya çalışıyorum çünkü dışarı çıkarsam yapamam. Evde oturup bu işleri yapmaya çalışıyorum. Pandemi de olunca, havalar da soğuyunca ister istemez evde kalıyoruz, çocukları öyle idare ettiriyorum. 3 kızımın yaşları büyük olduğu için onlar kardeşlerine bakabiliyor. Ben de o arada kendime bir zaman belirliyorum ve o zamanda yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

TABLET VE YATAK ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM

Nar Projesi ile birlikte siteden aldığı ilk siparişlerle yaklaşık 2 bin 500 lira kazandığını belirten Yoltay, “11 tane namaz başörtüsü siparişi aldım, onların yanına iğne oyasıyla tespih uçları da yaptım. Şu anda bitirdim hepsini teslim edeceğim. Tanesini 220 liradan yaptım. 2 bin 420 lira kazandım. Bu parayla çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayacağım. Küçük oğlumun yatağı yok ve yatak istiyor. İster istemez evin de birçok ihtiyacı var. 6 çocuğum okula gidiyor ve tabletleri yok. Bu yüzden derslerinden de geri kaldılar, giremediler. Bunları almayı düşünüyorum” diye konuştu.

KADIN İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR

Bir kadının isterse her şeyi yapabileceğini vurgulayan Necla Yoltay, “Ben dışarıda çalışamadığım için evde bunları üretmeye çalıştım. El işi örgüler, battaniyeler, bebek eşyaları, patikler akla gelebilen her şey evde yapılabilir. Kadınlar korkmasınlar ve yapsınlar. İnsan biraz çabalayınca her şey oluyor” dedi.

Yoltay, ‘saklı iğne oyası’ adını verdiği internet mağazasında yeni siparişlerini bekliyor.