Ev basıp, eşini tabanca kabzasıyla darbeden müteahhit, teslim oldu

- Reklam -

Tülay AKSAY/ KUŞADASI,(Aydın),(DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evini bastığı eşi Betül K.’yi (32), tabanca kabzasıyla darbedip, ateş ederek kaçan müteahhit Bülent K. (49), polise teslim oldu.

Kuşadası’nda, bir inşaat firmasının ortaklarından müteahhit Bülent K. ile 4 yıl önce evlendiği eşi Betül K. arasında bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. Betül K., kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen 23 Ekim gecesi, kendisinden boşanmak isteyen Betül K.’nin Bayraklıdede mevkisindeki evini tabancayla basan Bülent K., rastgele ateş etmeye başladı. Bülent K., Betül K.’yi tabancanın kabzasıyla darbedip, yüzünden yaraladı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Betül K., Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Betül K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, olayın ardından kaçan Bülent K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

‘BOĞAZIMI SIKTI, SİLAHI YANAĞIMA DAYAYIP ‘AYRILAMAZSIN’ DEDİ’

Olayın, evinde akrabaları ile film izlerken gerçekleştiğini belirten Betül K., şunları anlattı:

“Korku filmi izlerken korku dolu anlar aniden lambanın yanmasıyla başladı. Bir anda trafo patladı sandım. Bülent, kapının girişinde bir kez havaya ateş etti ardından yanıma gelerek beni saçımdan tuttu. Yere diz çökmüş haldeyken bir eliyle boğazımı sıktı bir eliyle de silahı yanağıma dayadı ve ‘Ayrılamazsın’ dedi. O anda kendimi silahtan geriye çekmek istedim ve silah yeniden ateşlendi ve kurşun yanımdan geçip duvara saplandı. Ardından da kafama silahın kabzasıyla vurmaya başladı. O sırada amcası geldi ve elinden zorla silahı aldı. Ben de evden kaçarak komşulara sığındım ve polise kocamı ihbar ettim.”

‘SÜREKLİ TARTIŞIP BARIŞIYORDUK’

Annesinin ölümünden sonra Kuşadası’nda ev aldığını ve daha sonra Bülent K. ile tanıştığını belirten Betül K., “8 yıl önce Kuşadası’nda yaşarken Bülent ile tanıştım. 4 yıl birliktelik yaşadık, annem ölmüştü, babam ise annemin ölmesinden dolayı kendine gelememişti. Bülent bana karşı çok korumacıydı, onu çok sevdim. Bana hep ‘Allah seni benim için yaratmış’ derdi. 4 yıl sonra evlenme kararı alırken evlilik sözleşmesi de yaptık. 2 yıl önce tartışmalar başladı ve ayrılma kararı aldığımda uzaklaştırma kararına rağmen burnumu kırdı. Yine barıştık ve sürekli tartışıp barışıyorduk” dedi.

Betül K. sürekli tartışıp, barıştıklarını da dile getirerek, “Günlerdir beynimde ‘kendini kurtar’ sesi yankılanıyordu. İlk adımı uzaklaştırma kararı alarak attım. 20 Ekim’de uzaklaştırma kararı çıktı. Pazartesi günü de ayrılmak için dava açacaktım. Pazar gecesi olaylar yaşandı ve dava pazartesi itibariyle açılmış oldu” diye konuştu.

ŞOFÖRÜ SİLAHI GETİRDİ

Bülent K., polis tarafından aranırken, dün gece şoförü, olayda kullanılan aleti tabancayı Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirip teslim etti. Bir süre sonra da Bülent K., gelerek teslim oldu. Bülent K.’nin polisteki işlemleri sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -