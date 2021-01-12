Etli ekmeğe pandemide de yoğun ilgi / Ek fotoğraf

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Antalya’da sağanak etkili oldu (3)
KUMLUCA’DA DOLUDAN SERALAR ÇÖKTÜ Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi İncekum mevkisinde bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle bazı seraların...
Güvenlik kamerasıyla önlem alınan kahvehaneye kumar operasyonu: 27 kişiye 85 bin...
İsmail Hakkı SEYMEN-Semih ŞAHİN /BURSA,(DHA) - BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 27 kişiye, toplam 85 bin 50 TL ceza uygulandı....
Köprüye çıkan genç kadın intihar girişiminde bulundu
Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.C. (21) isimli kadın, çevre yolu köprüsüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genç kadın, bir saat...
Kar yağmayınca, kayak merkezi yolundaki zincirciler iş yapamadı
Murat KÜÇÜK/ BOLU (DHA)- BOLU Kartalkaya'da kar makineleri ile kayak yapılırken, kayak merkezinin zorlu yolunda zincir kiralama işi yapan köylüler kar yağmayınca bu sezon iş yapamadı. Kartalkaya yolu...