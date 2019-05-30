27.8 C
Ankara
30 Mayıs 2019
Ana Sayfa Öne Çıkan Etkisini gösteren güneş deri hastalıklarını artırdı
Adana'da Cildiye Uzmanı Dr. Fatma Menteş, güneşin yakıcı etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, alerjik deri hastalıklarının arttığını bildirdi.
Öne Çıkan

Etkisini gösteren güneş deri hastalıklarını artırdı

Editör Editör

-

7
0

Adana’da Cildiye Uzmanı Dr. Fatma Menteş, güneşin yakıcı etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, alerjik deri hastalıklarının arttığını bildirdi.

Cildiye Uzmanı Dr. Fatma Menteş, güneşin yakıcı etkilerine karşı uyarılarda bulunarak, özellikle ‘atopik bünyeli’ kişilerde alerjik deri hastalıklarının arttığını söyledi. Atopinin, çevrede bulunan alerjenlerin vücutta alerji oluşturması için eğilimli olma durumu anlamına geldiğini kaydeden Menteş, anne ve babasında alerjik bir hastalık olan çocuklarda, alerjik hastalık gelişme riskinin yüksek olduğuna değindi.

Alerjenlerin bazen tüm vücutta, bazen de vücudun bir kısmında alerjik tepkilere neden olabileceğine dikkat çeken Dr. Menteş, “Bu tepkiler organa göre farklılıklar gösterir. Hafif alerjik egzama olabileceği gibi, yaşamı tehdit eden anafilaksi (şok) gibi durumlar da olabilir. Güneş alerjisi, güneş ışınlarının deride yol açtığı zararlı etkiler sonucu ortaya çıkar. En önemli özelliği, vücudun doğrudan güneş ışınlarına maruz kalan bölümlerinde deri döküntülerinin ortaya çıkmasıdır. Deri döküntüleri, halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtiker, güneş yanığı, deri alerjileri güneş ışınlarına bağlı reaksiyonlardır” dedi.

Dr. Menteş, bazı ilaçlar, parfüm, sabun, krem gibi bazı kimyasallar ya da bazı bitki yaprakları, otlar ve polenlerin güneş ışınları ile birleştiğinde ciltte kaşıntılı egzama benzeri görünüme yol açtığını da kaydederek şunları söyledi:

“Bunlar, vücudun güneş gören yerlerinde görülür. Özellikle güneş gören yüz, kol, ellerin üstü, boyun ve kulaklar, ense gibi bölgelerde değişik şiddetlerde kızarıklık, kabarıklık ve içi su dolu kabarcıklar şeklinde ortaya çıkabilir. Bazen güneş alerjileri başka hastalıkların, bağışıklık sistemi ile ilgili belirtileri olabilir. Bazı deri hastalıkları da güneşe maruz kalmakla daha da şiddetlenebilir. Sivilceler, rozase, seboreik egzama, uçuk gibi.”

Cildin güneşten korunmasına yönelik bilgiler aktaran Dr. Menteş, şöyle devam etti:

“Güneş ışınlarının nispeten daha dik olarak geldiği 10.00- 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca güneşe çıkılmaması gerekiyor. Şapka, güneş gözlüğü kullanılması, açık renkli, uzun kollu kıyafetler giyilmesini tavsiye ediyoruz. Açıkta kalan bölgelere en az 30 faktör güneş koruyucu kremlerin uygulanması gerekli. Güneş koruyucu kremler, güneşe çıkmadan 30 dakika önce sürülmeli ve her 3 -4 saatte bir, ayrıca deniz, havuz ve banyodan sonra tekrarlanmalı. Polenler açısından da eve gelindiğinde duş alınmalı, bol su ile yüz yıkanmalıdır. Polen mevsiminde çamaşırlar kapalı ortamda kurutulmalı. Polenlerin yoğun olduğu saatlerde kapı, pencere kapatılmalı, çimenlerin biçildiği ortamlardan uzak durulmalı.”

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikBayramda yola çıkacaklara hayat kurtaracak uyarılar
Sonraki İçerik“Sıvı tüketimini azaltmak idrar kaçırmaya çare değil”
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Kahraman Kenan’a madalya

Editör -
Mart ayında Nürnberg’de yanan araçtan 2 yaşındaki kız kardeşini kurtaran Kenan Büyükhan’a (10) Münih’te yapılan törende Bavyera Başbakanı Markus Söder tarafından madalya verildi.

ABD: Çin sözünü tutmadı

Kaçak göçmenlerden Yunan polisi için ‘darp’ iddiası

Yandex Navigasyon bayram trafiği haritasını çıkardı

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Öne Çıkan

9 Günde Ankara’da Nereleri Gezebilirsiniz?

Mehmet Akgün -
Bayram tatilinin 9 gün oluşu tatil planlarını da beraberinde getirdi. Tatilde Ankara'da kalacak vatandaşlar ise şehirde gezip görülecek alternatif rotaları değerlendirecek.
Devamını Oku
Öne Çıkan

Bayramda yola çıkacaklara hayat kurtaracak uyarılar

Editör -
Trafik ve Yol Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı, Ramazan Bayramı'nda uzun yola çıkacaklar için uyarılarda bulundu.
Devamını Oku
Öne Çıkan

Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan Otobüs Firmaları Bayramı Dört Gözle Bekliyor

Mehmet Akgün -
Seferlerinin artması ve fiyatlarının düşmesiyle vatandaşlar için şehirlerarası yolculukta öncelikli ulaşım aracı haline gelen uçaklar, şehirlerarası otobüs firmalarının işlerinde büyük düşüşlere yol açtı.
Devamını Oku
Öne Çıkan

BES’te önemli değişiklik

Editör -
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) nakden ödenen devlet katkılarının en az yüzde 10'unun Borsa'da değerlendirilmesinin önü açıldı.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71