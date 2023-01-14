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Etki çok önemli ve kıymetli bir kelime. Bazen bir hayata, bazen bir duruma; iyiye ve ya kötüye etki çok çok önemli.

Etki kelime anlamı olarak bir kimsenin ya da bir nesnenin başka bir kimse ya da nesne üzerindeki düşünce, yön, eğilim vb. değiştirmeye yol açan gücüdür. Etkiler her zaman bildiğimiz yollarla gelmez. Hayatımızda olan müthiş değişiklikleri bir şarkı, belki bir film bile gerçekleştirebilir. Bu şekilde düşündüğümüzde ne kadar garip ama insanların 30 saniyelik bir video izleyip yeme alışkanlıklarını dahi kökünden değiştirebildiğine şahit olabiliyoruz. Etki bu kadar kıymetliyken insanda aynı zamanda değişime çok uygun bir yapıya sahip. Hatta etkilenmek insan için kaçınılmaz bir eylem. Ama nasırlaşmak diye bir kavramda öylece tepede duruyor.

Günümüz dünyasında verdiğimiz tepkiler; hatta veremediğimiz tepkiler bile öylesine nasırlı öylesine pas tutmuş durumdaki beynimiz kalbimiz tüm organlarımız isyanı içeriden yine kendi bedenimize ediyor. Fakat dışarı atamaz hale gelinmiş durumda. Bu bir tür tutulma denilip geçilecek bir şey ne yazık ki değil!

Bu artık bir tür ruhsal bozukluk. Bu bir hastalık. Eğer ki biri size tokat atmadan siz ona tokat atıyorsanız sizde bir problem vardır. Fakat biri sizi tokatlarken sizler hala sessizseniz işte tam burada sizde çok daha büyük bir problem vardır. Bu bir buhrandır ve içten içe çürütür insanı. Bu çürüme bireyden topluma doğru bir yol izleyerek yayılır ve yayılmayı asla durdurmaz.

Etkinin bile çaresiz kaldığı, büyük haberlerin bile sadece fısıltıyla duyulduğu durumlar ivedilikle çözülmelidir; toplum sağlığı açısından bu çok önemlidir ve toplumların anti depresanları yoktur. Çöküşün sonu yine bir yokuşlu çıkış değil yok oluştur.