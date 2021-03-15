Etimesgut’ta 3+1 daire icradan satılacak

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Etimesgut’ta bulunan 3+1 daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Turkuaz mah. (Tapu kaydında Yukarıyurtçu mah.) 4304 cad. AK-5Blok, No:7A/13 Etimesgut / Ankara adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 30 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 28 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız