Etimesgut’ta 3+1 daire icradan satılacak

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Etimesgut’ta bulunan 3+1 daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Süvari Mahallesi 1755 Sok. No:4/4 İlknur Apt. Etimesgut / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 15 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 27 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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