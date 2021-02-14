Etimesgut’ta 3+1 daire icradan satılacak

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Etimesgut’ta bulunan 3+1 daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Ahi Mesut Mahallesi (Tapu kaydında Elvan Mahallesi) 1890. Cadde, Başak Sitesi No:9A/23 Etimesgut ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 30 mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 27 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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