Etimesgut’ta 241 m² arsa icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.
Adı geçen arsanın, Erler Mahallesi, 23755 Cadde, kuzeyindeki 42451 ada 8 parsel arsa Etimesgut/Ankara adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 29 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 27 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
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