Etimesgut’ta 138 m² daire icradan satılacak

VAN, (DHA)- TÜRKİYE genelinde yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2021 sonuçları açıklandı. Van'da da Yusuf Enes Yolcudağ ile Hakan Şakar adlı öğrenciler tüm sorulara doğru cevap...