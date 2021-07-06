Etimesgut’ta 138 m² daire icradan satılacak

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Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Etimesgut’ta bulunan 138 m² daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, 30 Ağustos (Alsancak) Mahallesi 2155. Cadde, Hidayet Apartmanı, No:21/16 Etimesgut/ ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 27 Ağustos 2021 günü, 2. Satış Günü ise 4 Ekim 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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