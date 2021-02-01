Etimesgut’ta 113 m² ofis icradan satılacak

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Etimesgut/Eryaman Mahallesi’nde bulunan 113 m² ofis satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.
Adı geçen ofisin, Eryaman Mahallesi, Orhan Bey Caddesi, 1 Kapı No.lu Ata Yıldız Plaza, 9. Kat, no:77Etimesgut/ANKARA adresinde olduğu belirtilirken ofisin satışı için 1.Satış Günü 29 mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 26 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
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