1962 yılından beri Ankara’nın Etimesgut ilçesinde hizmet veren Ankara şeker fabrikası, çevresine yaydığı kötü kokudan dolayı halkın şikayetleri ile karşı karşıya.

Kokular Pancar Sezonun Gelmesi ile Artış Gösterdi

Fabrikalar ilk kurulduklarında her ne kadar şehir dışında kurulsalarda kentlerin hızlı bir şekilde büyümesinden dolayı şehirlerin içinde kalıyor. Ankara’da bulunan şeker fabrikası da bu durumu özetleyen bir örnek.

Pancar sezonunun gelmesi ile beraber şeker fabrikasında hummalı bir çalışma başladı. Çalışmaların başlaması ile beraber kokularda arttı. Etimesgut’da yaşayanlar kötü kokulardan dolayı evlerinin camlarını açamıyorlar.

Kokunun asıl sebebi küspe

Şekerin üretiminde kullanılan pancarın posasına küspe adı veriliyor.Küspenin ilk sıcaklığı etrafına çekilmez bir kötü koku yayıyor. Üretim merkezlerinde küspenin çevreye yaydığı kokuyu engellemek adına çeşitli kimyasallar kullanılıyor.

Küspenin çıkardığı kokuyu engellemek adına bir kaç yöntem bulunuyor.Yöntemler tam olarak işe yaramasa da büyük oranda etkili oldukları biliniyor. Yöntemlerden biri çamur havuzlarının içinde kimyasal madde kullanılması bir diğeri ise gelişmiş filtreler kullanmak gelişmiş filtrelerin 5-10 milyon TL olduğu biliniyor.Kokudan rahatsızlığı her fırsatta dile getiren vatandaşlar biran önce çare bulunmasını bekliyor.

Geçmişte küspeler hayvanlara yedirilerek kullanılıyordu ancak o zamanlarda da bu hayvanların sütünü alan insanlar sütün kötü bir kokusunun olduğunu belirtiyordu.

Şeker fabrikasının akıbeti

2014 yılında dönemin belediye başkanı Melih Gökçek şeker fabrikası ile ilgili çalışmalar yürütüldüğünü söylemişti.Fabrikanın Polatlı ilçesine taşınılması düşünüldü ancak düşünce söylem olarak kaldı.

Küspe kokusu sadece kötü değil hayvan sağlığına da zararlı

Besleyici değeri çok yüksek olan küspe; hayvan satıcıları için tam aranılan besin. Küspe hem besleyici değeri yüksek hem de hayvanların hızlı gelişip daha fazla süt vermesini sağlıyor.Küspe ile beslenen hayvanlarda yapılan bilimsel incelemeler sonucunda hayvanların akciğer kanserine yakalandıkları belirlenmiştir. Kötü koksa da besleyici değeri yüksek olan küspe hayvanlar için lüks yiyecek olarak görülüyor.