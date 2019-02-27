Ankara’nın en güzide yerleşim yerlerinden birisi ve Ankara’nın batıya açılan kapısı olan Etimesgut’ta seçim yarışı tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir aday dikkat çekiyor.

Konut Görevlileri Sendikası Başkanı Uğur Gözel Yerel seçime partilerin dışında bağımsız olarak giriyor ve seçimi de kazanacağına inanıyor. Etimesgut’un bağımsız Belediye Başkan Adayı Uğur Gözel ile yaptığımız söyleşide Etimesgut için projelerini anlattı.

Uğur Gözel kimdir bize kendinizi tanıtır mısınız?

Gözel: 1978 Ankara doğumluyum. Aslen Yozgatlıyım. 2015 yılında apartman görevlilerine yönelik Türkiye’de tek bağımsız sendika olan Konut Görevlileri Sendikasını (Konut-Sen)’i kurdum. Kurucu başkanlığını yürütmekteyim. Yaptığımız sistemli çalışmalar sayesinde sendikamız 3 yıl içerisinde Türkiye’de bağımsız sendikalar içinde ilk üç sıraya yerleşti.

Ülkeler arası iş birliği ve çalışma hayatının geliştirilmesine yönelik önemli projeler geliştiren Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) ile yapılan projelerde aktif görevler aldım.

Seçim çalışmalarına nasıl başladınız?

Uğur Gözel: Logomuza Atatürk ve Türk bayrağımızı koyarak seçim çalışmalarına arkadaşlarımın destekleri ile başladım. Matbaacı arkadaşlarım broşür konusunda yardımcı oldular. Başka bir arkadaşım da Etimesgut’ta açmış olduğumuz seçim bürosunun cam giydirmesinde destek oldu ve seçim çalışmalarına başladım.

Etimesgut’un siyasetini bilmeyenler bağımsız aday olmanın zorluğundan bahsettiler. Bağımsız adaylığımı kısıtlı bir bütçeyle de olsa açıkladım. Şuan da Etimesgut’ta Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayından daha fazla oy oranımızın olduğu düşüncesindeyim.

Ayrıca CHP’nin adayı yine aynı şekilde Etimesgut’ta benimsenmedi. Zaten İYİ Parti’nin adayı bulunmuyor. Bütün bu şartlar dahilinde Etimesgut’ta yaşanacak yerel seçimde şansımın olduğu düşüncesindeyim.

Siyasette partiler kadar güçlü olmasak da biz de teşkilatımız ile ulaşabileceğimiz kilit isimlere ulaştık. Bu kilit isimlerden kastım mahalle muhtarları, apartman yöneticileri, belediyenin önde gelen kişileri, bazı dernek başkanları bu kişiler ile görüşerek bir teşkilat oluşturduk. Bu teşkilat Etimesgut’ta bir ses getirdi.

15 yıldır Enver Demirel’in görevde olmuş olması diğer parti adaylarının benimsenmemiş olması ortaya bir arayış çıkardı.

Seçim çalışmalarımızda mahalle mahalle kapı kapı gezerek oy istiyoruz.

Etimesgut’a neler vadediyorsunuz? Projelerinizi açıklar mısınız?

Sosyal Ortamlar Yaratacağız

Gözel: Projelerimiz arasında halkın refah ve mutluluk seviyesini yükseltecek projeler hazırladık. Bunlardan en önemlisi Etimesgut’umuzda bulunan Zırhlı Birliklerin ve beş adet askeri lojman ilçemizde bulunuyor. Ancak burada çalışan nüfusu Etimesgut’ta tutacak yatırımlar yapılmadı. Sosyal bir ortam yaratılmadı. Amaçlarımız arasında vatandaşlarımızın eğlenceli vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturmak.

Her ilde en az bir tane üniversite bulunurken Etimesgut’ta 4 adet üniversite bulunuyor. Civarında bulunan yakın üniversitelerle birlikte tam 7 üniversite bulunuyor. Üniversite öğrencilerinin kalacakları yurtları bulunmuyor. Alışveriş yapacakları vakit geçirebilecekleri alanlar mevcut değil. Üniversite öğrencilerine yatırım yapacağız ki Etimesgut’un ekonomisine katkı sağlansın. Ayrıca şehir dışından gelen üniversite öğrencilerine yurtlar kuracağız.

Başta şehit, gazi eşlerine ücretsiz olmak üzere sosyal faaliyet alanları oluşturacağız. Milli sporcular yetiştirebileceğimiz spor tesisleri ve spor alanları oluşturacağız.

Süt ve süt ürünleri üretimi yapacağız

Gözel: Etimesgut’ta mandıra tesisleri kurmayı hedefliyoruz. Oradan elde edeceğimiz yoğurt ve süt ürünlerini tanzim satışlar açarak bizim kendi üretimimizi kendi ilçemizde sınırlı tutacak şekilde insanlara ucuz şekilde kullandırma düşüncesindeyiz.

Sıcak su kaynağı araştırması yapacağız bulduğumuz takdirde Etimesgut’ta seracılığı hayata geçirmek istiyorum.

Kreşler açacağız

Gözel: Çalışan kadınlarımıza kolaylık sağlamak adına kreşler açarak kadınlarımızın ülke ekonomisine olan katkılarından yoksun kalmamak istiyoruz. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için yaşlı bakım evleri veya engelli bakım evleri oluşturacağız. Bu sayede yaşlı annesine babasına veya engelli çocuğuna bakmak zorunda olan ancak bakarken de çalışmaya ihtiyacı bulunan vatandaşlarımıza bu bakım evleri ile destek sağlayacağız. Burada yaşlı ve engelli vatandaşlarımız kültürel sanatsal faaliyetler icra edebilecekleri ortamlar da oluşturacağız. Ayrıca yaşlı ve engelli vatandaşlarımız doktor ve diyetisyenlerin kontrolünde olacaklar.

Hayat dostlarımız olan hayvanlar için hayvan barınağını Etimesgut’a kazandıracağız.

Etimesgut’un merkez mahallelerine yatırımı arttıracağız

Gözel: Etimesgut’ta merkez mahallelerde oturanların en büyük sıkıntısı hizmetin gelmemesi. Sokakların çoğunda lambaların yanmaması, bozuk olan kaldırımların ve asfaltların düzeltilmemesi, çoğu sokakta neredeyse çöp kutusu dahi bulunmaması başlıca sorunlar arasında. Merkez mahallelerde yaşayanlar Etimesgutlular alışveriş için çoğu zaman ya diğer semtlere ya da Sincan’a gitmek durumunda kalıyor.

Etimesgut Ankara’nın Batıya Açılan Yüzü

Gözel: Etimesgut’a girişin sağlandığı İstasyon Caddesi’ndeki yolu yapabilirsek genişletmeyi planlıyoruz. Böylece oluşan trafik sorununa çare bulmuş olacağız. Ben bu İstasyon Caddesi’ndeki trafik problemini çözmek için elimden geleni yapacağım. Alternatif yol çalışmaları yapacağım. Bu yol sürekli nüfus artışının yaşandığı Etimesgut ve Sincan arasında bir bağlantı yolu aynı zamanda. Bunun çaresini bulduğumuzda Sincan’da yaşayan vatandaşlarımız da rahat edecek.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Gözel: Bugün Türkiye geneline baktığımızda vatandaşlarımızın %28’ine yakını kime oy vereceği konusunda kararsız. Bu oran Etimesgut içinde geçerli. Biz Etimesgut’tan sorumluyuz Etimesgut bizim yaşadığımız alan. Daha önce dediğim gibi Etimesgut’un merkez mahallelerinde oturanların hizmetten dolayı mutsuz olması, 15 yıldır aynı kişi tarafından yönetiliyor olması ve eksiklerin sorunların çığ gibi birikmiş olması insanları tedirgin etti. İttifak adaylarını da halkın benimsemediği kanaatindeyim bundan dolayı belediyelerin rozetsiz olması gerektiğini düşünerek bağımsız adaylığımı ilan ettim. Kazanacağıma inanıyorum.