ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza İhbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur
Vergi Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
5860303781 ÖZLEM KOÇ 2025071613DGW0000009 202012202012 0015 0015 24.596,79 3080 24.596,79 DEVLET MAH. ŞAPKA DEVRİMİ CAD. 30 /5 69 ETİMESGUT ANKARA
0531210589 ALİŞAH PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. 2025091113DGR0000007 202001202012 0010 0010 302.057,85 3080 906.173,55 İSTASYON MAH. 2314 CAD. 1 A 10 ETİMESGUT ANKARA
0531210589 ALİŞAH PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. 2025091113DGR0000008 202008202008 0015 0015 119.700,69 3080 359.102,07 İSTASYON MAH. 2314 CAD. 1 A 10 ETİMESGUT ANKARA
0531210589 ALİŞAH PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. 2025091113DGR0000009 202009202009 0015 0015 111.683,82 3080 335.051,46 İSTASYON MAH. 2314 CAD. 1 A 10 ETİMESGUT ANKARA
0531210589 ALİŞAH PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. 2025091113DGR0000011 202007202009 0033 0033 282.803,29 3080 848.409,87 İSTASYON MAH. 2314 CAD. 1 A 10 ETİMESGUT ANKARA
1980805568 CAN KOÇ MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM BİLİŞİM TEKSTİL LTD. ŞTİ. 2025102713DGS0000002 202006202006 0015 0015 379.435,86 3080 1.138.307,58 ELVAN MAH. 1544 CAD. 133 B ETİMESGUT ANKARA
1980805568 CAN KOÇ MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM BİLİŞİM TEKSTİL LTD. ŞTİ. 2025102713DGS0000003 202007202007 0015 0015 808.819,58 3080 2.426.458,74 ELVAN MAH. 1544 CAD. 133 B ETİMESGUT ANKARA
1980805568 CAN KOÇ MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM BİLİŞİM TEKSTİL LTD. ŞTİ. 2025102713DGS0000004 202008202008 0015 0015 345.049,85 3080 1.035.149,55 ELVAN MAH. 1544 CAD. 133 B ETİMESGUT ANKARA
1980805568 CAN KOÇ MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM BİLİŞİM TEKSTİL LTD. ŞTİ. 2025102713DGS0000005 202009202009 0015 0015 77.457,78 3080 232.373,34 ELVAN MAH. 1544 CAD. 133 B ETİMESGUT ANKARA
1980805568 CAN KOÇ MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM BİLİŞİM TEKSTİL LTD. ŞTİ. 2025102713DGS0000007 202011202011 0015 0015 92.035,98 3080 276.107,94 ELVAN MAH. 1544 CAD. 133 B ETİMESGUT ANKARA
1980805568 CAN KOÇ MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM BİLİŞİM TEKSTİL LTD. ŞTİ. 2025102713DGS0000008 202012202012 0015 0015 739.717,45 3080 2.219.152,35 ELVAN MAH. 1544 CAD. 133 B ETİMESGUT ANKARA
#ilangovtr Basın No ILN02343582