Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut İstasyon Caddesi’nin trafik yoğunluğuna neşter vuracak projeyi hayata geçiriyor.

Başkan Yavaş’ın Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda sık sık gündeme getirdiği ve “tüm imkansızlıklara rağmen yapacağız” sözünü verdiği İstasyon Caddesi’ne alternatif bulvar ve yeni alt geçitler için ihale tarihi netleşti.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Başkan Yavaş’ın talimatıyla 25 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’da İstasyon Caddesi üzerinde yapılacak 2 alt geçit için ihaleye çıkacak.

ACİL YAPILMASI GEREKEN PROJELER ARASINDA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın acil yapılması gereken projeler arasında gösterdiği İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 3 kavşağa 3 alt geçit yapımı başta olmak üzere Etimesgut Türk Kızılay’ı ve İstasyon Caddesi’ne alternatif bulvar ile 4 demiryolu geçiş köprüsü ve 1 alt geçit imalatı için düğmeye basıldı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında yeni açılan Ankara Bulvarı devamı niteliğinde olan Türk Kızılay’ı ve İstasyon Caddesi’nin trafik sorununu çözmeye yönelik alternatif planlar hazırlandı. Proje ile trafik sorunun yaşandığı 4 kilometrelik yol üzerinde bulunan Hikmet Özer Caddesi Kavşağı, 1632. Cadde Kavşağı ile Atilla Eşer Caddesi Kavşağı’na 3 ayrı alt geçit yapılması kararlaştırıldı.

Trafik sıkışıklığının azaltılması amacıyla ilk etapta Hava Hastanesi (Şehit Sait Ertürk Hastanesi) önündeki 3 gidiş 3 geliş alt geçit imalatı ve Türk Kızılay’ı önünde (2304. Cadde Girişi) şehir merkezi yönünde bir alt geçit yapımı için ihaleye çıkılması planlanırken, askeri bölgedeki duvarların geriye alınması suretiyle ayrıca yolun genişletilmesi hedefleniyor.

TURGUT ÖZAL KÖPRÜSÜ’NDEN SONRA YOL 6 ŞERİDE ÇIKACAK

İhale sürecinden sonra 5 ay içinde tamamlanması planlanan 2 alt geçit çalışmasının dışında Turgut Özal Köprüsü’nden sonra Ankara Bulvarı istikametindeki yol, 3 gidiş 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeride çıkacak.

Turgut Özal Köprüsü’nden önce Etimesgut’un iç kısımlarında yer alan yol ise imar planı nedeniyle 2 gidiş 2 geliş şeklinde devam edecek.

ALTERNATİF GÜZERGAH NASIL OLACAK?

Ankara Çevre Otoyolu bağlantısından itibaren şehir merkezi istikametinde 3 şeritli tek yön olarak tasarlanan alternatif güzergah şu şekilde planlandı:

“Tek yön uygulaması Etiler Caddesi Köprülü Kavşak bağlantısını geçtikten sonra tekrar iki yönlü trafiğe dönüştürülecek. Şehir merkezinden gelen trafik ise İstasyon Caddesi’ne verilmeden park bölgesinden demiryolu üzerinden yapılacak bir köprü ile TCDD hatlarının kuzeyine bağlanarak Elvankent istikametinde 3 şeritli TCDD hatlarına alternatif yeni bir güzergah oluşturulacak. Şehir merkezi istikametinden gelen trafik, tek yönlü olarak 2304. Sokağa verilerek İstasyon Caddesi’nin güneyi için lokal trafik dağılımı yapılacak. Bu tek yön uygulamasıyla beraber Hikmet Özer Caddesi’nin de tek yönlü olarak hizmet vermesi sağlanacak. Bu yeni oluşturulan güzergah boyunca 1632. Cadde bağlantısı TCDD hatlarının üzerinden köprü geçişleriyle mahalle bağlantısına izin verecek şekilde yapılacak. Bu yeni güzergahın, TCDD Emirler İstasyonunu ve Çevre Otoyolunu geçtikten sonra, TCDD hatlarının üzerinden bir köprü vasıtasıyla mevcut güzergahına ve mevcut çevre yolu girişlerine bağlantısı yapılacak. Bu alternatifle beraber İstasyon Caddesi şehir merkezi istikametinde tek yön olarak çalışacak ve 3 farklı noktada bulunan sinyalize kavşaklar ortadan kalkarak, trafik akışı kesintisiz olarak sağlanacak. Aynı şekilde açılacak yeni güzergahla birlikte Elvankent istikameti de tek yön çalışacak ve kesintisiz trafik akışı bu yönde de sağlanmış olacak.”