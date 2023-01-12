Etimesgut Eryaman’da 1+1 daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 17340 Ada, 1 Parsel, A7-5 BLOK 3. KAT 9 NOLU BAĞ. BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Kıymet takdirine esas taşınmazların bulunduğu bina, Taşınmaz, Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Şeyh Şamil Mahallesi (tapuda Eryaman Mahallesi), TOKİ Eryaman 3.Etap, 179. Sokak, No: 9/9 adresinde yer almaktadır. Mesken Özellikleri; Daire, antre, 1 oda, salon, mutfak, banyo ve balkondan oluşmaktadır. Bağımsızın net (faydalı) alanı 41 m² +10 m² balkon olarak ölçülmüştür. Brüt alanı ise yaklaşık 58 m²dir.

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Adresi : Şeyh Şamil Mahallesi 179. Sokak Eryaman Iıı. Etap Toplu Konut Projesi No: 9/9 Etimesgut / ANKARA

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2023 – 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2023 – 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2023 – 11:35

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