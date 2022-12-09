Etimesgut Belediyesi’nden velileri üzecek karar

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İBRAHİM ETHEM ÜNAL

Etimesgut Belediyesi’nin kurum kreşlerine yaptığı zam üzerine veliler endişelerini dile getirdi. Eylül itibariyle kayıt ücreti 1500 TL olarak belirlenen kreşlerde yeni alınan karar sonrası fiyatlar 2500 TL olarak güncellenince veliler, “Komşu ilçelerin belediye kreşlerinde bu şekilde fiyat artışına gidilmezken bizim belediyemizde konserler festivaller etkinlikler tüm şaşası ile yapılıyor. Orada tasarrufa gidilmezken belediyeyi zarara uğratan tek şey bizim kreşlerimiz olarak mı görüldü. Bu bizleri hem üzmüş hem de hayal kırıklığına uğramıştır” dedi.

Etimesgut Belediyesi Meclisi, belediyeye bağlı kreşlerde velileri endişelendiren bir karara imza attı. Veliler, Eylül ayında çocuklarını okula kayıt için 1500 TL’lik bir sözleşmeye imza atmıştı. Ancak aradan geçen üç ay içerisinde Belediye Meclisinden çıkan karar doğrultusunda kreş fiyatı aylık 2 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Zam haberi velilere herhangi bir tartışmaya sebebiyet vermemek için geçen hafta cuma akşamı kreş çıkış saatinden hemen sonra yapıldı. Veli toplantısı veya genel bir duyuruya gerek duymayan yönetim, haberi kısa mesajla öğretmenler tarafından velilere iletti.

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Reyhan Demirkoparan, “Asgari ücretle çalışan bir insanım. Bu sene başında aylık 1500 TL için imza attık. Cuma günü gelen öğretmen mesajıyla aylık kreş ücretinin 2500 TL olduğu bildirildi. Henüz asgari ücrete bile zam gelmeden kreşe yapılan bu zammın sonuna kadar karşısında olacağız. Belediyeler, kar amacı gütmemesi gereken kurumlardır” diyerek mağduriyetini belirtti.

Belediye kreşinin diğer velilerinden Senem Şen ise, “Yıl ortasında bize taahhüt edilen ücretin çok üstünde bir ücret talep edilmesi bizi zor duruma düşürmüştür sene başında bu şekilde bir ücret talep edilseydi erken kayıt indirimiyle çocuğumuzu birçok başka kolej veya özel kreşe yazdırabiliyorduk ki imkanları daha fazla. Şimdi yıl ortasında öğretmenimizi çok severken ve alışmışken çocuğumuzun psikolojisini bozarak okuldan almak istemediğimiz gibi yıl ortası kayıtlarda da fahiş fiyatlarla karşılaşacağımızı belediye de bildiği için bizi zor bir karara itmek istemiştir. Emri vaki bir tavırla ve tek taraflı menfaatle taahhütnameye aykırı bir şekilde 1500 TL’den 2500 TL’ye çıkarmışlardır. Bu denli fiyat artışı oranlayacak olursak hiçbir ürün ya da hizmette olmamıştır geçen yıl aynı dönemde kreş ücreti 900 TL iken şimdi 2500 TL olması bizlere dayatılmıştır. Bu belediyecilik anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Komşu ilçelerin belediye kreşlerinde bu şekilde fiyat artışına gidilmezken bizim belediyemizde konserler festivaller etkinlikler tüm şaşası ile yapılırken orada tasarrufa gidilmezken belediyeyi zarara uğratan tek şey bizim kreşlerimiz olarak görülmüştür. Bu bizleri hem üzmüş hem de hayal kırıklığına uğramıştır” dedi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de enflasyon ve piyasa koşulları nedeniyle bu zammın zorunlu olarak yapıldığını ifade etti. 1500 TL kreş ücretinin de kurumu mağdur ettiğini söyleyen Demirel, kreş giderlerinin artan enflasyon yüzünden sabit kalamayacağını belirtirken, piyasada çok daha pahalı kreşlerin olduğunu ve belediye kreşinin piyasaya göre hala uygun olduğunu savundu.

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