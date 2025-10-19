Bosna Hersek’ten gelen Orta Bosna Kantonu heyeti, Etimesgut Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile bir araya geldi. Ziyarette iki belediye arasında iş birliği imkânları, yerel yönetim tecrübelerinin paylaşılması ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi konuları ele alındı. Etimesgut Belediyesi, uluslararası temasların hizmet kalitesini yükseltme ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Beşikcioğlu ise dostane ilişkilerin belediye projelerine katkı sunduğunu belirterek, dayanışma ve kardeşlik temelinde yeni ortak çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Muhabir: Şevval Ateş