ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.

S.NO KİRALIK YERİN ADRESİ KULLANIM AMACI 36 AYLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ KİRA SÜRESİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 Altay Mahallesi, imar planının 16859 ada 1 parsel sayılı taşınmazı üzerinde bulunan, 2 kapı numaralı, toplam 907,76 m2 kullanım alanlı Kafeterya. Kafeterya 9.000.000,00-TL+KDV

(dokuzmilyonTL) 270.000,00-TL

(ikiyüzyetmişbinTL) 36 AY 20.05.2026 14:00

2 Altay Mahallesi, imar planının 48740 ada 1 parsel sayılı taşınmazı üzeri, Kapı no: 2/A 4 Katlı Ofis, İşyeri, Dükkan Betonarme Bina ve Arsası. 21.600.000,00-TL+KDV

(yirmibirmilyonaltıyüzbinTL) 648.000,00-TL

(altıyüzkırksekizbinTL) 36 AY 20.05.2026 14:05

1) İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2) İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42’nci maddelerine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilen taşınmaza ait şartname çerçevesinde yapılacaktır.

3) İhaleye çıkarılan taşınmaza ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz görülebilecek olup söz konusu taşınmaza ait şartname 25.000,00-TL (yirmibeşbin TL) karşılığında satın alınacaktır.

4) Kiralık taşınmaza ilişkin ihale muhammen bedeli; KDV hariç 36 aylık tahmini kira bedelidir. İhale sonucunda belirlenen kira bedeli takip eden yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyatı Endeksi (TÜFE-12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispetinde artırılır.

5) İsteklilerde aranan şartlar;

5.1. Gerçek kişiler için;

5.1.1. Yerleşim Yeri Belgesi. 5.1.2. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı belgesi. 5.1.3. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği.

5.2. Tüzel kişiler için;

5.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi. 5.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.

5.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı. 5.2.4. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi .

5.3. Geçici teminat bedeli; Belediyemiz veznesine veya hesabına ödenebileceği gibi, bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri ile ödenebilir.

6) İstekliler, her sayfası imzalanmış şartname ile şartnamenin satın alındığına dair tahsilat makbuzunu ibraz edeceklerdir.

7) İstekliler, ihale yasaklısı olmadığına ve ihale konusu taşınmazı yerinde gördüğüne dair yazılı beyanda bulunacaklardır.

8) Geçici teminat bedeli; Belediye veznesine veya hesabına nakit olarak yatırılabileceği gibi bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler geçici teminat olarak kabul edilir.

9) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında hazırladıkları tekliflerini ve belgelerini içeren zarfı; ilanda belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına (komisyonun kalem işlerini yürüten 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde 7. katta Etimesgut Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne) verebileceklerdir.

10) Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

11) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.