ETEV’den tenis eğitimi bursu

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İZMİR, (DHA) – EGE Tenis Eğitim Vakfı (ETEV), geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için çalışma başlattı. Geçen yıl yönetim değişikliği yaşanan ETEV’de yeni yönetim, vakfın yapısal eksiklerini giderdikten sonra İzmir’de 10 yaş grubunda tenis oynamayı seven çocuklar arasında tarama yaparak tenis eğitimlerini sürdürmeleri için burs vereceği öğrencileri belirledi.

ETEV, İzmir’de 10 yaş grubunda tenis oynamayı seven çocuklar arasında tarama yapıp, tenis eğitimini sürdürmeleri için burs imkanı sağlayacak. Vakfın çalışmalarından bahseden ETEV Başkanı Emre Sarıgedik, “Türkiye’de tenis, öncelikle raket fiyatlarından başlamak üzere ne yazık ki her geçen gün ekonominin durumundan olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla bu sporda başarılı olma potansiyeli olan çocuklarımız, temel eğitim aldıktan sonra ne yazık ki profesyonelliğe geçiş yapamıyor. Şehir dışındaki turnuvalara katılmak, aileleri maddi olarak çok yoruyor. Biz de ETEV olarak bu kapsamda elimizi taşın altına koyarak, başarılı olacağına inandığımız çocuklarımızın eğitim ve turnuva giderlerini karşılayabilmek için birtakım kararlar aldık. Vakfımız adına ilk aşamada iki öğrencimizle başlattığımız desteğimiz, önümüzdeki süreçte daha çok çocuğumuza ulaşacak bir kar topuna dönecek. En büyük motivasyonumuz, çocuklarımızın spora olan ilgisidir” dedi.

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‘ETEV, MADALYA VE KUPALARLA ANILACAK’

ETEV’in önümüzdeki süreçte madalya ve kupalarla anılacağını söyleyen Sarıgedik, “İnanıyoruz ki bundan sonra birlikte yol yürüyeceğimiz çocuklarımız, önce ailelerinin ve bizlerin, ardından şehrimizin ve ülkemizin gururu olacak başarılara imza atacaklardır. Bu noktada hem çocuklarımızı tenise yönlendiren ailelerine teşekkür ediyorum hem de Türkiye Tenis Federasyonu Başkanımız Cengiz Durmuş ile İzmir ve Ege’de tenise çok büyük katkılar yapmış olan Türkiye Tenis Federasyonu As Başkanı Bülent Necimoğlu’na ilk günden itibaren bizleri yalnız bırakmadıkları için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

‘İZMİR TENİSTE PİLOT ŞEHİR OLABİLİR’

Öte yandan tenisin yaygınlaştırılması ve başarılı sporcular yetiştirilmesi adına İzmir’in bir pilot bölge olabileceğini vurgulayan Sarıgedik, “İzmir kort sayısı ve tenise ilgi bakımından Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri konumunda. Dolayısıyla başta yerel yönetim ve bakanlık üzerinden kamu gücü olmak üzere, kentimizin bir tenis üssü olması için yeni çalışmalar bekliyoruz. Onların açacağı yolda bizler üstümüze düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.