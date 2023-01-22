Estonya’da şampiyon Zeynep Sönmez

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İSTANBUL,(DHA) – Estonya’da düzenlenen W40 Tallinn turnuvasının finalinde turnuvanın 1 numaralı seri başı Slovak tenisçi Viktoria Kuzmova’yı yenen Zeynep Sönmez, elemelerden geldiği turnuvada kariyerinin en büyük şampiyonluğunu elde etti.

Toplamda 40 bin Dolar ödüllü sert zeminde gerçekleşen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W40 Tallinn’de sırasıyla Slovak, Alman, Estonyalı, Belçikalı, Makedon ve Fransız rakiplerini eleyen Zeynep Sönmez, adını finale yazdırdı. Finalde turnuvanın 1 numaralı seri başı, dünya 119 numarası Viktoria Kuzmova ile karşılaşan Zeynep Sönmez, 1 saat 57 dakika süren mücadelede Kuzmova’yı 7-6, 3-6, 6-3 yenerek şampiyonluk kupasını kaldıran isim oldu.

20 yaşındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, 2023 yılında oynadığı 11 maçın 10’unu kazanma başarısı gösterdi. Milli tenisçi, bir şampiyonluk elde ederken bir de yarı final mücadelesine çıktı.

(FOTOĞRAFLI)