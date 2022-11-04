Estetik koçu, estetikte 4B yaklaşımının patentini aldı 

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İSTANBUL, (DHA)- Son dönemde estetik operasyonlarda, alanında yetkin olmayan kişilerin yanlış uygulamaları ile karşılaşanlar çözümü estetik koçlarında buluyor. Estetik operasyonlar sonucunda adeta herkesin birbirine benzediğine dikkat çeken Estetik Koçu ve Medikal Pigmentasyon Uzmanı Didem Özkan, patenti kendisine ait 4B yaklaşımıyla kişiye özgü estetik operasyonlar yaptığını belirtti.

Sosyal medyanın da etkisiyle güzellik algısının sürekli olarak değişmesiyle, estetik operasyonların hem kadınlar hem de erkekler tarafından tercih edildiğine dikkat çekildi. Estetik operasyonlar sonucunda herkesin birbirine benzediği uygulamaların artık geride kaldığını söyleyen Özkan, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

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“Birçok konuda olduğu gibi, dış görünüşe dair trendler de sürekli değişiyor. İnsanlar artık tek düze güzellik algısının yerine herkese birbirinden farklı reçetelerin uygulandığı bir anlayışı benimsiyor. Bu yüzden kişilerin anatomik yapısına ve görüntüsüne uygun çözümler gün geçtikçe popülerleşiyor.”

ESTETİKTE ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİP UZMANLARDAN BİRİ OLDU

Fizik alanında aldığı lisans eğitiminin ardından birikimini estetik ve kişisel bakım alanlarına taşıdığını belirten Didem Özkan, “Eğitim almanın hayatın her alanında önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum. Özellikle insanların hem ruhsal hem de fiziksel olarak etkilenebileceği estetik gibi alanlarda bu durum ayrı bir değer taşıyor. Estetik alanında uluslararası akreditasyona sahip ilk uzmanlardan biri olmanın yanı sıra, 20 yıldır birçok konuda çalışmalarımı sürdürüyor ve bir danışana ihtiyacı olan herkese koçluk yapıyorum. Estetik ve güzellikte patenti ve telif hakları bana ait 4B yaklaşımını fizikteki zaman kavramıyla eşleştirerek sektörün dinamiklerinin değişmesini sağlıyorum. Bu yöntemle kişiye özgü estetik operasyonlar tasarlayarak, arzu ettikleri görünüme kavuşmalarının mümkün olduğunu kanıtlıyorum” dedi.

ERKEKLERE ÖZEL BAKIM HİZMETİ

Başta Avrupa, Balkanlar ve Arap ülkeleri olmak üzere birçok coğrafyada uygulamalar gerçekleştirdiğini ve sektöründeki istihdamın artması için eğitimler verdiğinin altını çizen Özkan, “Yaşam boyu eğitim anlayışımın devamlılığını sağlamak için, dünyanın farklı bölgelerindeki eğitimleri de yakından takip ediyorum. 9 yıldır faaliyet gösterdiğim özel kliniğimde estetik koçluğunun yanı sıra mikroblading, medikal pigmentasyon, saç simülasyonu, bölgesel incelme, epilasyon, cilt uygulamaları, meme başı estetiği, vitiligo ve çatlak izleri, 4B erkek ve kadın kaş tasarımı gibi birçok medikal işlemlerin uygulamasına da devam ediyorum. Yalnız kadınların değil, erkeklerin de arzu ettiği görünüme kavuşmaları için erkeklere özel cilt bakımları ve bölgesel incelme işlemleriyle de trendleri yakalıyorum. Güzel ve bakımlı görünmenin herkes için mümkün olduğuna inanıyor ve bu kapsamda yeni başarılara imza atmaya hazırlanıyorum” ifadelerini kullandı.