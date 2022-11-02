Estetik dudak dolgusu trendi sürüyor

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İSTANBUL, (DHA) – Market Watch’un yayımladığı veriler dudak dolgusunun pandemi döneminden başlayarak 2028’e kadar yüzde 70’lik artış kaydederek 3,4 milyon dolar değerine ulaşacağına işaret ederken, Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal ise dudak dolgusu yaptıracakları, hastalarının beklentilerini önceliklendiren uzmanları tercih etmeleri konusunda uyardı. Dr. Ulusal, “Dudak dolgusunda başarısız uygulamaların psikolojik hasar bırakabilir” dedi.

Son yıllarda dolgun dudaklara sahip olma arzusunun katlanarak arttığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, “Bazı araştırmalar, yağ ve implant maddeleri kullanılarak yapılan dudak dolgularının son 10 yılda yaklaşık yüzde 60 büyüdüğünü gösteriyor. Estetik alanında talep edilen işlemler sosyal medyanın etkisiyle her dönem farklılık gösteriyor. Son dönemin yükselen trendlerinden dudak dolguları, özellikle iki yıldır hastalarımızın sıklıkla başvurduğu işlemlerin başında geliyor. Bu süreçte kaydettiğimiz deneyimlerden hareketle, tek başına veya yüzey yenileme tedavileriyle birlikte yapılabilen dudak dolguları, yalnızca ince dudak yapısına sahip olan kadınlar tarafından da tercih edilmiyor. Dudaklar çizgilerini daha da belirginleştirmek, alt ve üst dudak boyutlarını eşitlemek ve dudaklarının yüzünün tamamında daha görünür hale getirerek ilgi çekici kılmak isteyenler de bu yöntemi kullanıyor” dedi.

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“DUDAK DOLGUSU EN YAYGIN MİNİMAL ESTETİK TEDAVİSİ OLDU”

Dudak dolgusunun günümüzde en yaygın minimal estetik tedavilerden biri olduğuna dikkat çeken Dr. Ulusal, “Dünya genelinde dudak dolgusu yaptıranların sayısının artmasıyla paralel olarak, birçok hasta da alanında yeterli yetkinliğe sahip olmayan uzmanlardan dolayı doğal olmayan ya da sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğuran uygulamalarla karşılaşıyor. Bu durumun nedenlerinin başında insanların dudak dolgusu nedir ve nasıl yapılır gibi soruları araştırırken bilgi kirliliğine maruz kalması yer alıyor. Bu sıralamayı ise her estetik veya güzellik uzmanının işlem sırasında gerçekleştirilmesi gereken prosedürleri bilmemesi takip ediyor” diye konuştu.

YANLIŞ YÖNTEMLER FARKLI KOMPLİKASYONLARA YOL AÇABİLİR

Dudak dolgusunda kullanılan ruhsatsız ilaçların ve başarısız işlemlerin sonrasında hastaların hem psikolojik hem de fiziksel sıkıntılar yaşayabileceğinin altını çizen Dr. Ulusal, “Dudak dolgusunda hastaların en tereddüt etttiği durumların başında yüzle orantısız olan büyük dudaklar geliyor. Dolgu maddelerinin fazla enjekte edilmesiyle oluşan bu durum elbette yine uzmanlar tarafından belirlenen süre sonrasında düzeltilebiliyor. Ancak hastaların bu görüntülüyle karşılaşması psikolojik olarak negatif etkiye yol açabiliyor. Başarısız işlemlerin her sonucu da bu kadar masumane olmayabiliyor. Süreçte yapılan yanlışlar farklı komplikasyonlar doğurabiliyor” ifadelerini kullandı.

“AŞIRI MORARMA VE PÜRÜZLÜ DUDAK BAŞARISIZ UYGULAMALARIN HABERCİSİ OLABİLİR”

Dudak dolgusu sonrasında görülen aşırı morarmaların yanlış bir uygulamaya işaret edebileceğini aktaran Dr. Ulusal, “Dudak enjeksiyonunu takiben biraz morarma normaldir. Ancak bu morarmanın üst seviyeye ulaşması ya da zamanla pürüzlü hale gelen dudaklar, uzmanın tedavide yanlış yöntemler izlediğinin göstergesi olabilir. Hastaların bu gibi durumlardan kaçınmasının yolu ise tedavilerini gerçekleştirecek uzmanları seçerken, eğitimini ve deneyimini göz önünde bulundurmaktan geçiyor. Çünkü dudak dolgusu gibi insanların dikkatini doğrudan kişinin yüzüne çeken işlemlerin, alanında yetkin ve hastalarının beklentilerini önceliklendiren uzmanlar tarafından yapılması gerekiyor” dedi.

ULUSLARARASI EĞİTİM KADROLARINDA GÖREV ALIYOR

Ameliyatsız yüz germe tekniklerinde öncü Aptos ve FDA onaylı dermal dolgu Restylane’in uluslararası eğitmen kadrosunda yer alarak bilgi ve deneyimini zenginleştirdiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, “Birkaç yıldır Teosyal Türkiye eğitmen kadrosunda görev alıyorum. İmza attığım çalışmaların neticesinde kurumlarca layık görüldüğüm eğitmen ve katılımcı sertifikalarıyla birlikte, bu alandaki hekimler de bilgi edinmek için başvuruyor. Geliştirdiğim yöntemleri kliniklerimde hizmete dönüştürüyorum. Dudak dolgusunda Magic ve Princess Touch (sihirli ve prenses dolgu) gibi kısa uygulamalarla 5 yaşa kadar hızlı gençleşme sunabiliyoruz. Bunun yanı sıra kliniklerde leke tedavisi, yüz germe, lipoliz ve selülit mezoterapisi, botoks, göz kapağı estetiği gibi alanlarda da hizmet veriyoruz” diye konuştu.