Estergon Kalesi’ne 25 metrelik panoramik asansör

VATANDAŞLAR ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRECEKLER
Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Estergon Türk Kültür Merkezi’ne inşa edilen panoramik asansör yapımında sona yaklaşıldı. 25 metre uzunluğundaki asansör tamamlandığında hem panoramik bölmesiyle hem de zirvesine kurulan seyir terasıyla vatandaşların anı ölümsüzleştirmek için vazgeçilmez noktası olacak.
“VATANDAŞLARIMIZ MUHAKKAK ZİYARET ETMELİ”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Estergon Türk Kültür Merkezi’ni turizmin merkezi haline getirdiklerini ve burayı ziyaret edenlerin dolu dolu vakit geçirebileceklerini söyledi. Keçiören’e gelen vatandaşların Estergon Türk Kültür Merkezini muhakkak görmesi gerektiğini de aktaran Altınok, şu bilgileri verdi:
“Estergon Kalemiz içerisinde bulunan dükkân katı, Ören Köşk katı (restoran), seyir terası ve kümbetiyle oldukça estetik bir eserdir. Burada geleneksel Türk sanatının birçok motiflerine yer verilmiştir. Uzaktan bakıldığında Türklerin hayatında önemli bir yere sahip olan geleneksel Türk çadırını görüyorsunuz. Eserimiz muhakkak gezilip görülmesi gereken bir atmosfere sahiptir.”
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