Esnafta ayakta kalma kalma savaşı

Ekonomik kriz daha da ağırlaşarak her alanda kendini hissettirmeye devam ediyor. Esnaf salgın döneminde ağır bir darbe aldı. İşyerleri ardı ardına kapanmaya başladı.

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk belirgin bir şekilde hissediliyor.. TÜİK’in değil de halkın enflasyonu can yakmaya devam ediyor. Emekliler, asgari ücretle geçinmeye çalışanlar, işçiler, işsizler “Dayanacak gücümüz kalmadı artık” diyerek feryat üstüne feryat ediyorlar.

Bu feryatları devletin resmi rakamları da teyit ediyor.

Türkiye’de TÜİK verilerine göre aylık 899 TL ile geçimini sağlayan 11,6 milyon yurttaş bulunmaktadır.

Türkiye’de yoksul sayısı yine TÜİK verilerine göre 17 milyon kişidir.

Yurttaşların % 61’i sofrasına iki günde bir et, tavuk veya balık koyamamaktadır.

Türkiye’de yurttaşların %44’ü evinin ısınma ihtiyacını karşılayamamaktadır.

Hükümetin açıkladığı işsizlik rakamlarının bir aldatmacadan ibaret olduğunu ve işsizliğin sadece kağıt üzerinde TÜİK’in manipülasyonları ile düşük gösterildiğini ileri süren Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık , Türkiye’deki gerçek işsiz sayısının 10,2 milyonu aştığını, hükümetin hangi adımları atarsa atsın,rakamları ne kadar değiştirirse değiştirsin yaşanan işsizlik ve enflasyonun ocakları söndürmeye devam ettiğini , krizden çıkışın tek çözümünün ise yatırım,üretim ve istihdam alanlarının açılması, ayrıca kamucu politikalara dönülmesi olduğunu belirtiyor

Diğer taraftan esnaflar da covid-19 salgınının yaralarını sarmakta zorlanıyor. Bir yanda sağlık endişesi bir yanda geçim derdi Kredi ödemeleri gelen esnaf da ödeme zorluğu yaşıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi sonrası mekanların çok boş kaldığını, esnafın iş yapamadığını ve bunun ekonomik sonuçlarının da görülmeye başlandığını söyledi. Palandöken’e göre tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, en çok alt gelir grubunu ve esnafı vurdu.

Ülke genelinde birçok esnaf ekonomik krizle baş edemeyerek kepenk kapatmaya başladı Borç kapanmadan dükkanlar birer birer kapanıyor. Son 10 ayda 26.968 işyeri kepenk kapatmak zorunda kaldı. Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde kapanan işletme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 16.61 artarak 15.745’e ulaştı

İkinci kısıtlamayla birlikte daha da birikecek borçları nasıl ödeyeceğini şimdiden düşünmeye başlayan.esnaf destek verilmeden yeniden kısıtlamaya gidilmesine tepki göstererek “Avrupa ülkeleri esnafına hibe veriyor, Türkiye ise kredi. Kredi çözüm değil, esnafa hibe desteği verilmesi şart” diyerek sitemlerini dile getiriyor.



Destek kredisini çekip dükkanına harcayan bir esnaf, “Ödemelerin günü geldi çattı, iş yok nasıl yapacağız bilmiyorum… Her şeye yüzde 30-40 zam geldi. Dolar arttıkça gıda sektörü artıyor o arttıkça biz aç kalıyoruz. Bugünlerimizi arayacağız gibime geliyor .Dükkan kiralarını elektrik ,su, doğalgaz faturalarını işçi ücretlerini ödeyemiyoruz.Borçlar birikmeye devam ediyor.Son yapılan faiz artışıyla borcu borçla kapatmak da iyice zorlaştı.Allah sonumuzu hayır etsin. Artık bizi yönetenlerin açıkladıkları hiçbir şeye inanmıyorum” diyor.

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara göre, yılın 10 ayında 87 bin 258 esnaf ve sanatkar işletmesi kapandı. Esnafa sahip çıkılmadığı ve destek verilmediği takdirde bu sayının daha da artması kaçınılmaz olacaktır.