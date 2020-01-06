Şaka değil bu söylediğim. 2020 yılı bütçesi TBMM de kabul edildi. Bütçedeki rakamlar gösteriyor ki, toplanan vergiler, harcamalara yetmeyecek. Bütçe açığı kapanamayacak. O zaman “Bedava” vergisi alınmalı. Hani Şair, Orhan Veli Demiş ya; Hava bedava, bulut bedava, Dere tepe bedava, Yağmur çamur bedava. Ne güzel de söylemiş.



Ama şairin söylediği hiç biri yaşadığımız çağda bedava değil artık.

2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar TL, faiz hariç giderleri 956,5 milyar TL, bütçe gelirleri 956,6 milyar TL, vergi gelirleri 784,6 milyar TL, bütçe açığı 138,9 milyar TL olarak hazırlanmış.

Yeniden değerleme oranı (yüzde 22,58 ) kadar her türlü vergiye artış geldi.2020 yılı başı olmasına rağmen her şey yaklaşık bu oranda piyasada artacak. Sonuçta vergi işletmeler ve vatandaş için bir tür harcamadır.

Bütçe açığının kapanması iki türlü olabilmektedir.

Ya iç ve/veya dış borç bularak karşılanabilecektir.

Ya da mevcut vergiler artırılacak veya yeni vergiler ihdas (oluşturmak) edilecektir.

Vergileri sadece artırmak yetmez, yeni vergi afları getirilerek, adına mükelleflere cazibeli ödeme koşullarıvar denetim yok denilerek, cezaların bir kısmından vazgeçen aflar getirilecek.

Tabi bu ekonomik koşullarda cazibeli şartlar getirilerek, af niteliğindeki düzenlemelerden yeterli vergiler toplanamayacaktır. Bu önceden çıkarılan vergi aflarından elde edilen tahsilat oranları ve tutarlarından görülmektedir.

2018 yılında tahakkuk tahsilat oranı son 50 yılın en düşük oranlarından biri olan % 81,4 oranında gerçekleşti. Vergi mükellefleri beyan ettikleri 100 TL verginin yaklaşık 20 TL’sini vergi dairesine ödemediler ya da ödeyemediler.Vergi toplamada gelir idaresinin ne kadar başarılı olduğuna siz karar verin.

Aflara gelince bir kaç taksit ödedikten sonra yeniden ödenmiyor veya ödenemiyor. Bu durum gösteriyor kiişletmeler kar elde edip nakit fazlası oluşturamadıkları için bu vergileri ödeyememektedir. Ekonominin yaşadığı sorunlar dikkate alındığında, Esnafın siftahsız kapanan günler yaşadığı da işin cabası.

Esnafın vergi yükü o kadar çok ki, kaç çeşit vergi ödediğini bile bilmiyor. Ben kabaca saymaya çalıştım yaklaşık 27 çeşit tespit edebildim. Bunları sıralarsak;