Esnafdan silah tehdidiyle topladıkları haraçları, El-Kaide’ye gönderen şüpheliler yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, bir dernek binası adı altında esnaftan silah zoruyla haraç aldıkları ve bu paraları El-Kaide terör örgütüne gönderdikleri iddia edilen 5 kişi, polisin şafak vakti operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin, en son 2 esnaftan silah zoruyla 300 bin TL almaya teşebbüs ettikleri belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte, Daru’s Selam Derneği adı altında, Suriye’deki El-Kaide terör örgütüne göndermek için haraç toplandığını belirledi. Başkanlığını M.Ö.’nün yaptığı Daru’s Selam Derneği’nde 5 kişinin, kentte en son 2 esnaftan silah tehdidiyle 300 bin TL haraç almaya çalıştıkları, daha sonra da onları bıraktıkları tespit edildi. Bu bilgiler üzerine savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 3 Şubat günü şafak vakti operasyon düzenledi. Polisin, eş zamanlı yaptığı baskınlarda haraç isteme olaylarına karışan şüpheliler M.Ö., B.E., E.Ö., S.S.E. ile M.S. yakalandı.

2020’DE FESHEDİLEN DERNEK, FAALİYETİNE DEVAM ETMİŞ

Bu arada, söz konusu derneğin 2020’nin şubat ayında feshedildiği, ancak faaliyetlerine devam ettiği bildirildi. Dernek çatısı altında örgüte sempatizan yetiştirme amacıyla çeşitli toplantılar yaptıkları da öğrenildi. Polisin söz konusu dernekte yaptığı aramalarda, yasaklı yayınlar ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Dernek mühürlendi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında derneğin başkanlığını yapan M.Ö.’nün de bulunduğu B.E., E.Ö., S.S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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