Esnaf ve sanatkar zorlu bir süreçten geçiyor

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner’i makamında ziyaret etti. Pandemi kurallarına riayet edilen ziyarette Özaslan’a, Seymenler de eşlik etti. Ankara Kulübü Derneği heyetinin ziyaretinde her iki kurumun faaliyetleri üzerinden karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu, zengin kültürel mirasa sahip Ankara üzerine değerlendirmeler yapıldı.



Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, ANKESOB Başkanı Yiğiner’e, “27 Aralık Ankara’nın Başkent Oluşunun Yolunu Açmıştır” başlıklı Yiğiner’in yazısının bulunduğu Ankara Kulübü yayını Başkent Ankara dergisinin 27 Aralık özel sayısını takdim etti, Atatürk’ün; ‘Seymenlik geleneğini ve 27 Aralık ruhunu yaşatın’ talimatıyla kurulan Ankara’nın en eski ve köklü sivil toplum kuruluşu olan Ankara Kulübü Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.



Özaslan, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi ile mücadele sürecinin ülkemizde esnaf ve sanatkarlar için gerçekten zorlu geçtiğini biliyoruz. Bu zorlu süreç esnaf/sanatkarlarımıza ve ülkemize daha ağır yükler getirmeden, salgının bir an önce son bulması ve zorlu günlerin en kısa zamanda geçmesini temenni ediyorum.” dedi.



Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Özaslan’ın ve beraberindeki Seymenlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner de, ANKESOB’un çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ankara Kulübü Derneği’nin, Başkan Özaslan’ın öncülüğünde gönüllülük esasına dayalı çok güzel işler gerçekleştirdiklerini ve derneği belli bir noktaya taşıdıklarını belirten Yiğiner, “Ankara’mızın değerlerine sahip çıkmalıyız. Bu anlamda başta Seymenlik geleneği olmak üzere Başkent Ankara’nın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın gözetilerek korunması, geleneksel kimliğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için faaliyet gösteren Ankara Kulübü Derneği ile söz konusu Ankara olunca, her türlü işbirliği ve istişare içerisinde olacağız. Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve Seymenlerimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Değerli Başkan Özaslan nezdinde, Ankara’mızın geleneksel ve tarihi değerlerinin yaşatılması amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden dolayı Ankara Kulübü Derneği’nin fedakar, özverili tüm Seymen ve Bacırerenlerine, tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.” diye konuştu.

Yiğiner, “Esnaf ve sanatkarlar olarak koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleden dolayı zor bir süreçten geçiyoruz. Süreç esnaf ve sanatkarlarımızı çok zorladı ve zorlamaya da devam ediyor. İnşallah bu zor günleri atlatacağız ve birlik ve beraberlik, dayanışma içerisinde, tez zamanda normal hayatımıza döneceğiz.” ifadelerini de sözlerine ekledi.