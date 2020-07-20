Pandemi süecinde en büyük darbeyi esnaf ve sanatkarların yediği hepimizin tahmin ettiği bir olguydu, bu tahminleri doğrulayan veriler ardı ardına geliyor, Dünya Gazetesi’nden Yener Karadeniz’in haberine göre kapanmalar sahibinden.com verilerine de yansıdı. Temmuz ayına ait ilk 15 gününde satılık işyeri ilanı bir önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 51 arttı. Söz konusu artış oranı haziran ayında ise yüzde 77 olarak gerçekleşmişti. Esnaf dükkanını devredip bir an önce borçtan harçtan kurtulma derdinde, lakin devralacak, cebinde parası olan ciddi bir alıcı da ortada pek yok, bundan sonra çıkar mı oda bilinmez.

Türkiye Esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu (TESK) verilerine göre ise haziran ayında 7 bin 222 esnaf kepenk kapattı. Öte yandan yeni iş yeri başvuruları da hızlı düşüşe geçti. Sektör temsilcileri, önlem alınmadığı takdirde işyeri kapanma oranlarının çok daha yüksek seviyelere çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

Esnaf zaten çok güçlü bir sermaye yapısına sahip değildir, büyük ölçüde günübirlik yaşar, günlük kazancı ile dükkanı çevirir. Zaten uzun zamandır kriz yaşanan ekonomide esnafın birikim yapması, sermayesini güçlendirmesi mümkün olmadığı gibi borcunun katlandığıda gözlemlenen bir gerçektir.

Açıkçası bu pandemi sürecinde devlet 40 yıl vergi aldığı esnafa 40 gün sahip çıkamadı, hem hükümet emri ile dükkanını kapadı ve hemde stopaj vergisini bile istedi. Esnafın bazı vergi borçlarını ötelemek, yada yeni kredi açmak bu yangını söndürmeye yetmez, hem yangın büyük ve harlı, hem de bu su yetersiz, kızgın saça damlayan su gibi anında buharlaşıp uçar gider.

Özellikle yeme içme sektörü restoranlar, kafeler, kahvehaneler ve eğlence mekanları en derin darbeyi aldı. Bunların tamamı da küçük esnaf işletmeleri, lakin çoğunun son derecede ağır kira yükleri ve personel gideri var, aynı zamanda çok ciddi bir istihdam da yaratmaktalar. Bu sektör çökerse milyonlarca insan işsiz ve gelirsiz kalır.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, pandeminin etkilerinin yeme-içme sektöründe yeni yeni kendini göstermeye başladığını söylüyor. Bingöl, “Esas sıkıntı şu an başlıyor. AVM’lerdeki yeme-içme alanlarında kapanma oranı yüzde 30-40 bandında olacak. Şimdiden kapanma haberlerini almaya başladık” diye konuştu. Bingöl, turist ağırlıklı müşterisi olan işletmelerde de çok fazla kapanma olacağını vurguladı.

Küçük esnaf denlince ilk kahvehaneler akla gelir, Türkiye’de en yaygın ve en çok sayıdaki işletme kahvehanelerdir, kahvehaneler güya açık fakat okey, tavla yada iskambil kağıdı oynama yasağı hala kalkmış değil, bunlar olmazsa insanlar kahveye niye gitsin ki?

Sorun elbette sadece esnafta değil, esnaflara göre daha güçlü olan firmalarda da büyük sorunlar yaşanıyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD)’ye üye 400’den fazla markada da mağaza kapatma olgusu arttı. Kadıköy, İstiklal Caddesi gibi ana arterlerde yıllardır faaliyet gösteren büyük markalar bir bir mağazalarını kapatıyor. BMD tarafından mayıs ayında yapılan çalışmada bu durumu ortaya koydu. Derneğe üye markaların yüzde 71.7’si açılıştan sonra mağaza kapatmayı düşündüklerini dile getirmişti. Yine bu markaların yüzde 19.7’si 2, yüzde 14.5’i 3, yüzde 15.8’i 4, yüzde 10.5’i 5 ve yüzde 38.2’si de daha fazla sayıda mağaza kapatacaklarını belirtmişti.

Bir marka için mağaza kapatmak kolay değildir, hem bir prestij maliyeti vardır ve hem de içeriye yapılmış dünya kadar dekorasyon yatırımını gözden çıkarmayı gerektirecek çok ciddi bir mali yükü göğüslemek gerekir. BMD Başkanı Sinan Öncel “Kira 50 bin TL ama içinde 700 bin TL’lik dekor var. Bunu mal sahibi de AVM de biliyor. AVM masraf yaptı, sökemez diyor ve o zaman da bu durum bir poker oyununa dönmeye başlıyor. Bu nedenle AVM indirim oranını çok cüzi miktarda tutuyor. Kira 50 bin TL ve 70 bin TL’lik ciro yaptık, sürdürülebilir değil, yılsonuna kadar ciro kirası yapalım diyoruz. Ama profesyonel AVM yöneticileri oralı olmuyor. İş restleşmeye dönüyor. Maalesef bu durum kısır döngüye girmeye başladı” demektedir.

Görünen o ki pandemi süreci ile derinleşen ekonomik kriz bir kısır döngüye dönüşmekte, devletin elinde küçük esnafı destekleyecek bir mali güç yok, esnaf desteklenmeyince de ne vergisini ve nede borcunu ödeyebiliyor, bu sefer devletin vergi gelirleri düştüğü için destek imkanı daha da azalıyor, iş tam bir kısır döngüye dönüşüyor.

İktidar çok hızlı davranıp derhal bir çare üretemezse göle su gelene kadar kurbağanın gözü paylayacak, çok geç olacak. Hastayı sağaltabilirsiniz lakin hiç kimse ölüyü diriltemez, esnaf ölmeden acil müdahale gerekmektedir.