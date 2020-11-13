Esnaf istedi, kontrol noktası geriye çekildi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN’da esnaf, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yeri girişlerinde oluşturulan kontrol noktasının izdiham yaratması nedeniyle geriye alınmasını isteyerek tezgahlarının üzerini kapattı. Esnafla yapılan görüşmelerin ardından kontrol noktaları geri alındı ve satışlar başladı.

Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla pazar yerinin girişlerini kontrol noktaları konularak, HES kodu uygulamasıyla vatandaşların pazar yerine alınmasına karar verildi. Alınan kararın ardından bugün sabah saatlerinde Bartın Belediyesi zabıta ve polis ekipleri, pazar yerinin girişlerine 3 adet kontrol noktası oluşturarak, vatandaşların HES kodlarını kontrol ederek, içeriye almaya başladı. Uzun kuyrukların oluştuğu kontrol noktasının geriye alınmasını, alanın genişletilmesini isteyen esnaf, ürünlerinin üzerini kapatarak, kontrol noktalarının 100 metre geriye alınmasını istedi.

Bunun üzerine Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş pazar yerine gelerek, esnafla görüştü. Yapılan görüşmelerden sonra 3 kontrol noktası 100 metre geriye kuruldu. Esnaf, taleplerinin yerine gelmesiyle tezgahlarını yeniden açarak, satışa başladı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Pazar yerinde pandemi sürecinde yoğun kalabalıklar yaşanıyordu. Bu konuda herkes sıkıntı içindeydi. Bu arada tabi Covit salgını da var. Bartın’da her gün neredeyse 200 vakamız ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığı’nın aldığı pandemi kurallarına biz ve emniyet mecburen uymak zorundayız. Şimdi kontrol noktamızı biraz daha geriye alarak, bu sorunu da çözmüş olacağız” diye konuştu.

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