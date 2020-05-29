Koronavirüs salgını nedeniyle kepenk indiren ve yoksullukla boğuşan küçük esnafın büyük kısmı hükümet kararıyla kepenk indirerek, iş yapamaz duruma geldi. Esnaf, gelecekleri konusunda kaygı duymaya başladı. İşyerlerinin kapanması nedeniyle binlerce insan da işsiz kaldı.

Tüm dünya bu salgından etkilendiği gibi küçük büyük bütün esnaf ve sanatkar da salgından nasibini aldı. Her kesimde olduğu gibi Esnaf ve sanatkarlar da zor günler yaşamaya başladı.

İlgili esnaf kuruluşları ve hükümet yetkilerinin biran önce harekete geçerek çözüm üretmelerini beklediklerini belirten esnaf ve sanatkarlar “Sahipsiz kaldık, esnaf kuruluşları yaramıza merhem olmuyor, bize sahip çıkmıyorlar. Haklarımızı yeterince savunmuyorlar. İş aidat almaya gelince hiç geri kalmıyorlar” diyerek hem sıkıntılarını hem de Esnaf Sanatkar Odalarına sitemlerini dile getiriyorlar.

Eşten dosttan aldığımız borçla geçiniyoruz diyen esnaflar, bu salgın sürecinde kapalı olan esnaf ve sanatkara devletin daha fazla destek sağlaması gerektiğini belirterek, “İş yapamazken bile kredi çekmemiz teşvik ediliyor. Zaten borç içinde yüzüyoruz. Çekeceğimiz krediyi, o da çekebilirsek nasıl geri ödeyeceğiz İşyerlerimizi açsak bile eski işlerimize nasıl kavuşacağız. Ayrıca işyerlerimizin kapanmasıyla sadece bizler değil yanlarımızda çalışan binlerce kişi de işsiz kaldı.” diyerek sorunun çözümü konusunda yetkililerden gelecek açıklamayı bekliyorlar.

Konuyu gündeme taşıyan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 Mart- 30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki 2 ay içinde 15 bin 948 işyerinin kapandığını açıkladı.

Kapanan işyerlerinin sayısının devam eden salgın sürecinde katlanarak artacağını ve zaten var olan işsizlik sorununun önü alınamaz boyutlara ulaşacağını ifade eden CHP Milletvekili Gürer, iktidarın yapay gündemlerle günü geçiştirmek yerine, artan işsizlik ve kapanan işyerleriyle ilgili soruna eğilmesi gerektiğini söyledi.

Kademeli normalleşmeye geçtiğimiz şu günlerde umarım hükümet yetkilileri önümüzdeki günlerde daha da artması beklenen ekonomik krize karşı piyasaların canlanması ve işsizliğin önlenmesi için gereken tüm tedbirleri alarak uygulamaya koyarlar.