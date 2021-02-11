Eskiye olan merakıyla 15 yılda 20 bine yakın antika eşya topladı

İZMİR’de yıllarca ticaretle uğraştıktan sonra eski eşyalara olan merakı nedeniyle memleketi Elazığ’a dönen Mehmet İspir (60), antikacılığa başladı. Gittiği birçok ülke ve şehirde 15 yılda 20 bine yakın antika eşya toplayan ve 2 katlı iş yerinde sergileyen İspir, “Elimde 300- 400 yıllık malzemeler var. İmkanlarımız kısıtlı. Büyük bir yerim olsa hepsini sergileyeceğim. Hayalim Elazığ’a bir sanat sokağı ve müze açmak. Mesela 20 faytonum, eski motosikletlerim ve arabalarım var ama sergilemek için yerim yok” dedi.

İzmir’de uzun yıllar ticaretle uğraşan Mehmet İspir, eski eşyalara olan merakı dolayısıyla gittiği birçok ülke ve şehirden antika eşyalar topladı. İspir’in bu tutkusu, ticareti bırakıp, antikacılığa başlamasını sağladı. İzmir’den 15 yıl önce memleketi Elazığ’a dönen İspir, burada kiraladığı 2 katlı iş yerinde, antika eserleri sergilemeye başladı. Kılıç, silah, tablo, plak, anahtar, radyo, tepsi, heykel gibi objelerden oluşan 20 bine yakın eserin sergilendiği dükkana gelenler, geçmişe yolculuk yapıyor. İspir, dükkandaki antika eşyaların yanı sıra 20 faytonu ile eski motosiklet ve arabalarının da olduğunu belirtip, hayalinin sanat sokağı ya da müze açmak olduğunu söyledi.

‘BÜYÜK BİR YERİM OLSA HEPSİNİ SERGİLEYECEĞİM’

Antika olarak elinde 400 yıllık malzemeler de olduğunu söyleyen Mehmet İspir, “20 bine yakın objemiz var. Daha çok silah ve kılıç üzerine obje var. 2 katlı yerin 2 katını da bunlara ayırdım. Elimizde 300- 400 yıllık malzemeler var. Mesela Ermenilerin Osmanlı’ya yaptığı 40 kiloya yakın işlemeli bir tepsi var. 2 kale tüfeği var. Küçüğünü şehzadeler, büyüğünü ise padişahlar kullanırmış. İmkanlarımız kısıtlı, büyük bir yerim olsa hepsini sergileyeceğim. Hayalim Elazığ’a bir sanat sokağı ve müze açmak. Objeleri almak için şehir şehir geziyorum ve Türkiye genelindeki antikacılar ve sergi evleriyle irtibatlıyız. Bende var başkasında yoksa değiş- tokuş yapıyoruz. İran, Suriye, Halep gibi yerlere gidip, topluyorum. Mesela 20 faytonum, eski motosikletlerim ve eski arabalarım var ama sergilemek için yerim yok” diye konuştu.