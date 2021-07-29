Eskişehirspor’dan Manavgat için örnek davranış

ESKİŞEHİR, (DHA) – TFF 2’nci Lig temsilcisi Eskişehirspor’dan örnek davranış. Kulüp, başlatmış olduğu hatıra ormanı kampanyasında bağışlanacak olan fidanların dikimini Antalya Manavgat’ta gerçekleştirecek.

TFF 2’nci Lig ekibi Eskişehirspor, Antalya Manavgat’ta yaşanan yangın felaketine duyarsız kalmadı. Kulüp nisan ayında başlatmış olduğu Eskişehirspor Hatıra Ormanı Kampanyası’nda bugünden itibaren bağışlanacak tüm fidanların dikiminin Manavgat’ta gerçekleştirileceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Nisan ayında başlatmış olduğumuz Eskişehirspor Hatıra Ormanı Kampanyamıza bugünden itibaren bağışlanacak tüm fidanların dikiminin Manavgat’ta gerçekleştirileceğini değerli kamuoyuyla paylaşırız. Yaralarımızı her zaman olduğu bugün de hep birlikte saracağız. ofidanlaryetisecek.com”

Öte yandan Anadolu Taraftar Grupları da Eskişehirspor’un örnek davranışına sosyal medya üzerinden destek veren bir mesaj yayınladı.

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