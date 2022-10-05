Eskişehirli müzisyenlerden Onur Şener cinayeti protestosu

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Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de bir araya gelen müzisyenler, meslektaşları Onur Şener’in (45) Ankara’da sahne aldığı eğlence mekanında tartıştığı grup tarafından öldürülmesini protesto etti.

Tepebaşı ilçesindeki Ulus Anıtı önünde toplanan çok sayıda müzisyen, Onur Şener cinayetini protesto etti. Müzisyenler adına konuşan Onur Kurnaz, bu tarz eylemleri engelleyecek caydırıcı cezaların verileceğine inançlarının tam olduğunu belirtip, “Maalesef tüm önlemlere, yasalara, topluma karşı gelerek şiddeti hayatımızın merkezine mıh gibi çakan faillerin, meslektaşımız Onur Şener’in yaşamını söndürüp, ailesi ve sevenlerini ve elbette biz müzisyenleri ne kadar dehşete sürüklediğini konuşmalıyız. Maalesef insan hayatının ne kadar değersiz olduğunun tokat gibi örneklerini günbegün tecrübe ediyoruz. Onur Şener, arkasında ufak bir kız çocuğu, bir arkadaş emaneti erkek evlat, bir aile bırakarak aramızdan koparıldı. Onur Şener’in maruz kaldığı ve hayatına mal olan bu elim olay, müzisyenlerin bir sembolü, mil taşı, bir sıfır noktası olarak aklımıza kazınmalı ve haklı mücadelemizin, sanatın, insan haklarının, empatinin, hakkımıza sahip çıkabilme yeteneğinin bir dışa vurumuna dönüşmelidir. Müzik, tüm engellemelere, yasaklara, baskılara rağmen durmamalı. İşte tam da bu yüzden, tüm müzisyen arkadaşlarımı, karalar bağlamış olmalarına rağmen sanatlarını icra etmeye davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti adaletinin gereken tespitleri yapmasının ardından birkaç kendini bilmezin bu tarz eylemlerde bulunmasını engelleyecek en caydırıcı cezaları vereceğine inancımız tamdır. İç Anadolu’da sanatın beşiği olarak nitelendirebileceğimiz şehrimizin, Eskişehir’in müzisyenleri olarak süreci takipte olacağız ve unutmayalım ki bir kez daha bir eve ateş düşmesin, diye takipte olmak zorundayız” dedi.

‘ONUR NE YAPTI?’

Müzisyenlere yönelik fiziksel ve psikolojik şiddeti kınadıklarını kaydeden müzisyen Haşim Tayyar ise “Müzisyenler olarak karşınıza müzik yapmak için çıkmayı arzu ederdik. Lakin çok üzgünüz, yine olmadı. Sahne yaptığı mekanda dinleyenlerden gelen isteği bilmediği ve söyleyemediği için sahne bitimini bekleyen, güya eğitimli 3 müşteri tarafından tasarlanarak ve canice katledilen Onur Şener’in tarifsiz acısıyla buradayız. Kızgınız, üzgünüz ve şaşkınız. İnanın anlamakta güçlük çekiyoruz. Bir şarkı isteği yüzünden bir cana nasıl kıyılır Allah için? Gencecik, hayat dolu bir baba nasıl katledilir? Niye bu kin? Niye bu acımasızlık, merhametsizlik, vicdansızlık? Biz ne yaptık size bu kadar? Onur ne yaptı? Yıllardır tüm müzisyen arkadaşlarımızın başına mütemadiyen her sahnede gelen fiziksel veya psikolojik, ayarsız ve duygusuz şiddeti kınıyoruz. Kabul etmiyoruz ve lanetliyoruz” diye konuştu. (DHA)

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