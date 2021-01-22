Eskişehir’in korona haritası maviye döndü

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de koronavirüs tedbirleri sonuç verdi, günlük vaka sayısı 50’ye düştü. Kenttin HES uygulamasındaki rengi ‘düşük risk’ anlamına gelen maviye döndü. Kentte mart ayından bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 711 oldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta içi saat 21.00’dan sonra ile hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısıtlama saatlerinde kent genelinde denetim yapıyor. Alınan tedbirler sonuç verdi, kentte kasım ayında günlük ortalama 800 olan vaka sayısı, 50’ye kadar düştü.

Vaka sayısındaki düşüş, Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Aralık ayında kentin tamamı yüksek risk anlamındaki kırmızıdan yeşile dönerken, vakaların 50’ye gerilemesi ile ‘düşük risk’ anlamına gelen maviye büründü.

EVDE TEDAVİLER BİNLERE DÜŞTÜ

Sokağa çıkma kısıtlamaları, testi pozitif çıkan ancak belirti göstermediği için evlerinde tedavi görenleri de olumlu etkiledi. Kasım ayında 6 binin üzerinde olan evde tedavi gören kişi sayısı 551’e geriledi. Koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görenlerin sayısı 750’den 151’e düştü. Halen pandemi servislerinin yoğun bakımlarımda 50 kişi tedavi görüyor. 8 kişi ise entübe edilmiş durumda.

BİR AYDA 81 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Eskişehir’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı mart ayından bu yana, 81’i son 1 ayda olmak üzere 711’i geçti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günlük pozitif vakaların azalmasına rağmen denetimlerini sürdürüyor. Halkın yoğun olarak bulunduğu caddelerinde HES kodu sorgulaması yapılıyor.

54 BİN KİŞİ KORONAYI ATLATTI

Eskişehir’de koronavirüsün ortaya çıktığı mart ayından bu yana 385 bin 265 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 56 bin 217 kişi pozitif çıktı. Kentte 702 kişi halen tedavi görürken, 54 bin 804 kişi ise koronavirüsü atlatarak, iyileşti.

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