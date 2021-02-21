Eskişehir’deki aile katliamında katil zanlısı eski ortak çıktı

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de İlkay-Emel çifti ile 4 yaşında çocukları Ali Doruk’un evlerinde bıçakla öldürülmesiyle yürütülen soruşturmada katil zanlısının eski iş ortağı olan Mehmet Şerif Boğa (33) olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi ile birlikte çelik yelek giydirilen katil zanlısı Boğa, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal ile ikinci evliliğini yapan Emel Tokkal’ın İzmir’de yaşayan kızı Beyzanur Kayaalp, geçen salı günü annesine telefonla ulaşamayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, cep telefonu dükkanları bulunan İlkay-Emel Tokkal çiftinin, yeni taşındıkları Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi’ndeki bir apartmanın 5’nci katındaki evine gitti. Kapının kapalı olması üzerine çilingir yardımıyla girilen evde İlkay Tokkal (42), eşi Emel Tokkal (41) ile çiftin 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İlkay Tokkal’ın 7, Emel Tokkal ve Doruk’un 3’er kez bıçaklandığı saptandı.

CİNAYETİ ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayetin ardından başlattıkları soruşturma kapsamında özel bir ekip kurdu. Çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alındı. Evde yapılan incelemede ise İlkay Tokkal’ın eşi ve çocuğuyla birlikte geçen Pazartesi akşamı cep telefonu dükkanını kapattıktan sonra eve geldikleri, yemek sipariş verip yedikleri, kapıda herhangi bir zorlama olmadığı belirlendi. Bunun üzerine katil zanlısının tanıdık biri olma ihtimali üzerinde duruldu.

ŞÜPHELİ OLARAK GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili polis ekipleri, İlkay Tokkal’ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can Tokkal ile iki çocuk babası eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa, eşi Hediye Boğa ve esnaf komşusu Ersin D.’nin de aralarında olduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Alınan ifadeler ve deliller ışığında Tokkal ailesi cinayetinin, katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa olduğu tespit edildi. Emniyette gözaltında olan Boğa ve 8 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

BUĞRA SERBEST BIRAKILDI

İlkay-Emel Tokkal ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan Buğra Tokkal serbest bırakıldı. Buğra’nın soruşturma sürecinde tedbir amacıyla gözaltında tutulduğu ve şüpheliler arasında yer almadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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