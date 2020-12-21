Eskişehir’de sulara bırakılan akvaryum balıkları tehlike saçıyor / Ek fotoğraflar

Derya EVREN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Yıldırım ilçesinde, gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler, tedirgin oldu. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada...