Ana Sayfa Güncel Haberler Eskişehir’de sulara bırakılan akvaryum balıkları tehlike saçıyor / Ek fotoğraflar
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Derya EVREN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Yıldırım ilçesinde, gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler, tedirgin oldu. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada...
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