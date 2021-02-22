Eskişehir’de sokaklar doldu, denetimler artırıldı

Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün cadde ve sokaklar dolup, taştı. Polis ekipleri, denetimlerini arttırarak vatandaşları uyardı.

Eskişehirliler haftanın ilk günü, cadde ve meydanlarda yoğunluk oluşturdu. Trafiğe kapalı olan İsmet İnönü ile İki Eylül Caddeleri’ndeki banka şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Vatandaşların maske takma zorunluluğuna uyduğu gözlenen kentte, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. Polis ekipleri, vatandaşları maske ve sosyal mesafe kurallarına karşı uyardı.

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