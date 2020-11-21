Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 ile sabah saat 10.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar ile 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00’den itibaren başladı. Eskişehir’de, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana caddeler üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Polis, saat 20.00’den itibaren vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.

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