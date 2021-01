Eskişehir’de, soğuk hava kombileri dondurdu

Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ ESKİŞEHİR (DHA)- ESKİŞEHİR’de, hava sıcaklığının gece yarısından sonra sıfırın altında 17 dereceye düşmesiyle dışarda ya da balkonlarda takılı olan kombiler dondu. Teknik bakım görevlisi Hasan Hüseyin Sandıkçı, “Mutfakta çalışan kombilerde bile sıcak sular dondu. Evde olmasanız da kombinizi her zaman en alt seviyede bile olsa çalıştırın” dedi.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan Eskişehir’de hava sıcaklığı gündüz sıfırın altında 3, gece yarısından sonra ise eksi 17 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle özellikle gündüz kombilerini kapatanların balkonlarda ya da evlerinin dışında bulunan kombileri dondu. Arıza olduğunu düşünenler kombi servislerinin telefonlarını kilitlerken, servisler de şikayetlere yetişemedi. Teknik bakım görevlisi Hasan Hüseyin Sandıkçı, hava sıcaklıklarının düşmesi mutfaktaki kombilere gelen suyun bile donduğunu söyledi.

‘DAİRE BOŞ OLSA BİLE KOMBİ ÇALIŞTIRILMALI’

Kombilerin soğuk havalarda en alt seviyede de olsa çalıştırılması gerektiğini ifade eden Sandıkçı, “Hava sıcaklığı geceleri eksi 20’lere kadar düştü. Şu anda mutfakta çalışan kombiler de bile sıcak sular dondu. Daireniz boş olsa bile kombinizi her zaman için çalıştırın. Eğer kışın çalıştırılmayacaksa, yaz sezonunda ya peteklere antifriz bastırın veya kombinin alt bağlantılarını mutlaka söktürün. Şayet bunları yapmazsanız, kışın oluşabilecek bu sıcaklık düşmelerinde donmalar meydana gelir. Kombinin içerisindeki bloklarda patlamalar olur ve su kaçırmaya başlar. Kombinin değiştirilmesine kadar varan arızalar meydana gelebilir” dedi.

‘KULLANMAYACAKSANIZ PETEKLERDEKİ SUYU BOŞALTIN’

Kombilerini kullanmayacak olanlara uyarılarda bulunan Sandıkçı, boş kalan evlerdeki peteklerin suyunun mutlaka boşaltılması gerektiğini ifade etti. Özellikle kombi ve şofbenleri balkonlarda olanlarda problem yaşandığına dikkat çeken Sandıkçı, “Donma sorunu genellikle yurt dışında yaşayanların evlerinde ya da kışın kiracısı çıkanlarda çok sık oluyor. Kullanmayacaksanız mutlaka kombinin ve peteklerin içerisindeki suyu boşaltın. Özellikle kombi ve şofbenleri balkonda olanlarda problem var şu anda. Buna yapacakları hiçbir şey yok. Kombi zaten çalışacak, yüksek derecelerde çalıştırsınlar. Sıcak ve soğuk su hatlarında problemler oluyor. Ona da izolasyon tarzı bir şeyler yapmaya çalışsınlar. Ya da ana vanadan suyu kapatacaklar ve sıcak su musluğunu açık bırakacaklar. Daha sonra kombinin içerisindeki sıcak suyu dışarıya akıtacaklar. Ancak öyle çözüm bulabilirler” şeklinde konuştu.

‘DAHA ÖNCE BU KADAR ŞİKAYETLE KARŞILAŞMADIK’

Daha önceki yıllara göre donma ve sıcak su sorunu nedeniyle çok daha fazla arıza ihbarı aldıklarını belirten Sandıkçı, şunları söyledi:

“Merkezi kazan sistemi, şofben kullananlar var. Onlar da aynı şekilde ana vanayı kapatarak, sıcak suyu boşaltacaklar. Özellikle hermetik şofbenler donar. Bacalı şofbenler donmaz. Dün sadece benim telefonuma 25- 30 kadar donma şikayetiyle arama geldi. Diğer arkadaşlarıma da bir hayli donma ve sıcak su akmama şikayeti gelmiş. Daha önceki yıllarda da bu problemler yaşandı ama bu kadar değildi. Bu seferki aniden oldu. Önceden insanlar tedbir alıyordu. Tedbirli olmak her zaman iyidir. Bizden her zaman bilgi alabilirler”

Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir’de gün içinde en yüksek eksi 3 derece olan hava sıcaklığı gece sıfırın altında 18 dereceye kadar düşecek. Kentte soğuk havanın bir süre daha etkisini sürdüreceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI