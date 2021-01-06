Eskişehir’de sahte içki operasyonu

ESKİŞEHİR (DHA)- ESKİŞEHİR’de evinde özel olarak kurduğu düzenek ile içki ürettiği tespit edilen H.P., jandarma ekiplerinin baskınıyla yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise fermenteye bırakılmış 202 litre alkol ve 214 litre sahte içki ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi ilçesine bağlı Doğançayır Mahallesi’ndeki bir evde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan şüpheli H.P.’nin evine baskın yapan jandarma ekipleri yaptıkları aramada 202 litre fermenteye bırakılmış alkol, 214 litre sahte içki, 2,5 kilo anason, 10 litrelik düdüklü tencere kullanılarak hazırlanmış kaynatma kazanından oluşan düzenek, 5 litrelik soğutma kabı, 2 metre bakır boru, 2 adet alkolmetre, alkol yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ile 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen H.P., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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