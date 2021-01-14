Eskişehir’de sağlık çalışanlarına aşı yapılıyor

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de Çin’den getirilen koronavirüs aşıları Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından onaylanmasının ardından 14 bin sağlık çalışanına uygulanmaya başlandı.

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ‘CoronaVac’ aşısıyla ilgili verdiği ‘acil kullanım onayı’nın ardından Eskişehir’de hastanelerde hazırlanan aşı odalarında ilk olarak sağlık çalışanları aşı olmaya başladı. Sabah saatlerinde itibaren Eskişehir Şehir Hastanesi’nde MHRS sistemi üzerinden randevu alan sağlık çalışanlarına aşıları yapılıyor.

‘AŞI KARŞITLIĞI PANDEMİNİN ÇÖZÜMÜ DEĞİL’

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, kentteki hastanelerde 150 kadar aşı odası hazırlandığını ifade ederek, “Dünya, başlangıcıyla birlikte değerlendirdiğimizde 1 yılı aşkın süredir Covid-19 pandemisiyle mücadele ediyor. Bu süreçte hastalığın nelere yol açabileceğini hepimiz gördük. Pandemilerin en büyük sıkıntısı sağlık sistemini ve ekonomiyi çökertmesidir. Şu an da Türkiye ve Eskişehir açısından tarihi bir anı hep birlikte yaşıyoruz. Bugün itibariyle başlayacağımız aşı çalışmasıyla birlikte, pandemi de olumlu bir dönüm noktası olacağı kanaatindeyim. Öncelikle aşı olacak herkese teşekkür ediyorum. Buradan da şunu belirtmek istiyorum; aşı karşıtlığı pandeminin çözümü değildir. Eğer bu virüsü, dolaşımdan kaldırmazsak, önlemleri kaldırmayı istiyorsak aşı buradaki en önemli kilit noktasıdır. Bu virüsü, dolaşımdan kaldırmazsak hala ölümleri, hastane yatak ihtiyacımızı, yoğun bakım yatak ihtiyacını ve kısıtlamaları konuşmaya devam ederiz. Sağlık çalışanlarımıza da daha sonrasında da Sağlık Bakanlığı’mızın gösterdiği şekilde protokolde aşılanacak herkese, buradan bir çağrı yapmak istiyorum. ‘Lütfen en kısa sürede aşılarınızı olun’. Bu şekilde ancak kısıtlamaları kaldırabiliriz, eski normalimize dönebiliriz. Eskişehir’de 14 binden fazla sağlık çalışanımız var. 150’den fazla da aşı odası kurduk. Bunların bir kısmı saat 17.00’a kadar aktif olacak. Saat 17.00’den sonra da ek aşı odalarımız aktif hale gelecek” diye konuştu.

Eskişehir Şehir Hastanesi hemşiresi Sibel Ülker, işlemleri yapıldıktan sonra kurulan aşı odalarında aşısını oldu. 10 aydır koronavirüsle mücadele edildiğini anlatan Ülker, herkesi aşı olmaya davet etti. Ülker, “10 aydır mücadele veriyoruz. Sonunda geldik, aşımızı olduk” dedi.

KORONAVİRÜS VAKALARI DÜŞTÜ

Eskişehir’de sokak kısıtlamalarının ardından günlük 50 vakaya kadar korona hasta sayısı düştü. Halen koronavirüs tedavisi sağlayan 3 hastanede 218 kişi tedavi görürken, 48 kişi yoğun bakımda, 14 kişi de entübe ediliyor. Covid-19 testi pozitif çıkan 793 kişi ise belirti göstermediği için evlerinde tedavi ediliyor. Eskişehir’de Mart ayından bu yana 703 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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