Eskişehir’de sağlık çalışanlarına aşı yapılıyor (2)

‘AŞI ENDİŞELERİMİZİ AZALTTI’

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanları da koronavirüse karşı aşı oldu. Hastanede kurulan aşı odalarında MHRS üzerinden randevu alan sağlık çalışanları onay işlemlerinin ardından aşılandı. Yunus Emre Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Işıl Soysal, hastanede görevli 2 bin 900 sağlık personeli olduğunu ve sabah saatlerinden itibaren aşı olmaya başladıklarını söyledi.

KORONA ATLATTI, BUGÜN AŞI OLDU

Kendisinin de 20 gün önce koronavirüse yakalanarak evde tedaviyle iyileştiğini anlatan Soysal, “Sağlık Bakanlığı’mızın talimatı ile sabah 08.00 itibari ile aşılamaya başladık. Yaklaşık 3 bin civarında sağlık çalışanımız var. Kendi çalışanlarımızın dışında il sağlık müdürlüğümüzün ve 112 gibi kurumların aşılarını da yapıyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz. İnşallah pandemiyi bitireceğiz. Ben 20 gün önce Covid-19 geçirmemize rağmen ilk aşı olanlardanım ve bütün çalışanlarımı da motive olsunlar diye sabahtan beri kendim aşılıyorum. Umarım hep birlikte başaracağız. Biz gerçekten çok mutluyuz, arkadaşlar çok heyecanlı. Sabah herkes randevusunu beklemeden kapılarda kuyruk olmuştu zaten. Bu saate kadar da nereden baksanız yarısını aşıladık. Bitireceğiz, başaracağız inşallah. Umutluyuz” dedi.

Sağlık çalışanlarının 10 aylık süreçte çok yıprandığını ve aşının psikolojik olarak da bir rahatlama getireceğini ifade eden Işıl Soysal, “Biz çok yorulduk. Ekipler, arkadaşlarım çok yoruldu. Söylemeden geçemeyeceğim, aylardır çoluğunu çocuğunu göremeyen arkadaşlar var. Gerçekten çok yorulduk, çok tükendik. O yüzden şimdi çok heyecanlıyız. Bir an önce yapalım, bitirelim, başaralım. Herkes o mutluluğu yaşıyor. İnşallah hayırlara vesile olur. Aşıyı olsak da ek tedbirler olan maske mesafe ve hijyen kuralların uymaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

SAĞLIKÇI ÇİFT BİRLİKTE AŞI OLDU

Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık personeli olan Adil ve Emine Sarı çifti birlikte aşı oldu. Koronavirüs salgınını bitirmek için aşıya mutlaka ihtiyaç olduğunu ve herkesin aşı olması gerektiğini belirten Adil Sarı, “Eşim ile beraber Covid’in çabuk yayılan tehlikeli bir virüs olduğunu biliyoruz. Bugün ailece aşılarımızı vurulduk. Gerçekten zorlu bir süreç. Herkesin bu aşıyı vurulması gerekiyor. Aşı vurulduktan sonra biraz daha rahatladık. Şu andan itibaren artık bir güvencemiz olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Sağlık çalışanı olan Emine Sarı da zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, herkes aşı olması gerektiğini söyledi.

112 PERSONELİ DE AŞI OLDU

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde görevli personel de aşı oldu. Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde hazırlanan aşı odalarına gelen aralarında Başhekim Veli Görkem Pala’nın da olduğu 112 personeli aldıkları randevu ve onay işlemlerinin ardından aşılarını oldu. 112’de acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Samet Bayındır aşı olduktan sonra psikolojik olarak rahatladığını söyledi. Mart ayından bu yana bulaşma endişesi yaşadıklarını ifade eden Bayındır şunları söyledi:

“10 aydır koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Aşılama işlemi başladı, aşımızı olduk. İçimizde sürekli yakınlarımıza bulaştırma korkusu vardı. En azından bunu atlatmış olduk. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Aşı olduktan sonra maske, mesafe, temizlik kurallarına uymaya devam ettirmemiz lazım. Aşı olduk diye rehavete kapılmamamız lazım. İnşallah koronavirüs bu şekilde yavaş yavaş bitecektir. Aşı bizi psikolojik olarak rahatlattı. Eşimin kronik rahatsızlığı olduğu için devamlı içimde eve hastalık götürme korkusu vardı. Artık inşallah daha da rahat olacağım”

KÜTAHYA’DA İLK AŞILAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILDI

Çin’den getirilen koronavirüs aşıları, verilen acil kullanım onayının ardından bugün sabahtan itibaren sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Kütahya’da da bakanlık tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde 153 aşı odası hazırlanırken, aşılardan ilki TOKİ Aile Sağlığı Merkezi’nde sağlık çalışanlarına uygulandı.

Kütahya’da ilk koronavirüs vakasına 20 Mart tarihinde rastlanıldığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, “Sonrasında giderek artan ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte daha da yoğunlaşan bir süreç yaşadık. Özellikle kasım ayında Kütahya ilinde çok ciddi vaka artışlarıyla hastanelerde de yük oluşturan vaka artışlarıyla karşılaştık. Yapılan düzenlemelerle birlikte aralık ayında çok ciddi şekilde Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de vaka sayıların ciddi bir düşüşle karşılaştık. Aralık ayında yüzde 66, ocak ayında çok daha düşüşle karşılaştık. Çok şükür, kasım ayına göre yüzde 88 oranında ilimizde vaka sayılarında bir düşüş oldu. Bu dolayısıyla hastanedeki süreçlere de yansıdı. Yoğun bakımlarda kasım ayında özellikle çok ciddi artışlar söz konusu olmuştu. Covid için oluşturduğumuz yoğun bakım yataklarını geriye, normale dönüştürmemize rağmen şu anda yüzde 40 oranında bir doluluk söz konusu. Poliklinik sayıları da buna göre düştü. Bu bizim için mutluluk verici. Vatandaşlarımızın bu konuya dikkat ettiğini, ehemmiyet gösterdiğini ve kurallara riayet ettiğini göstermekte. İnşallah bugün itibariyle aşılamayla birlikte bu beladan ülke ve dünya olarak kurtulmuş oluruz” dedi.

Bakanlık tarafından belirlenen standartlara uygun 153 aşı odasının oluşturulduğunu belirten Erşan, “Hepsi de bakanlığın belirlemiş olduğu standartları karşılıyor. Randevu ile bu hizmet verilecek. İlk başta sağlık çalışanlarıyla başladık. Biliyorsunuz, bu riske en fazla maruz kalan ve ön cephede savaşan kıymetli kardeşlerimizi aşılayarak başlamış olacağız sürece. Bilahare öncelikli grupların aşılaması yapılacak” şeklinde konuştu.

‘HERKESİN AŞI OLMASINI TAVSİYE EDİYORUZ’

Kütahya’da uygulanan ilk aşılardan birini olan Kütahya Sağlık İl Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Fırat Yavuz da herkesin aşı olması gerektiğini belirterek, “Sağlık çalışanları olarak bugün aşılamalar başladı. Biz de aşımızı olduk. Malum bu hastalığın şuan bilinen bir tedavisi yok. Mümkün olduğunca aşılamaların yapılması gerekiyor. Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda aşılamaları sırası gelen herkesin olmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

BİLECİK’TE DE AŞI ÇALIŞMASI BAŞLADI

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandı. Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından kentte ilk CoronaVac aşısı, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı’ya uygulandı. Vali Bilal Şentürk de aşı uygulamasında sağlık personelinin yanında bulundu. Vali Şentürk, bugüne kadar sağlık teşkilatının özverili çalışmaları, kamu görevlilerinin de sahada görevini layıkıyla yerine getirmesi ve vatandaşlarında tedbirlere uyması sonucu vakalarda ciddi azalma sağlandığını söyledi. Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’te de aşılama uygulamasının başladığını ifade eden Vali Şentürk, “Sağlık personelimizden başlayarak uygulamaya başlıyoruz. İnşallah aşı ile birlikte bu sıkıntıdan tamamen kurtulacağız. Tedbirlerde olduğu gibi aşılamada da toplumun büyük bir çoğunluğunun aşı olması gerekir ki istediğimiz sonucu alabilelim. O yönüyle bütün sırası gelen vatandaşlarımızın aşısını yaptırmasını istiyoruz. Bugün sağlık teşkilatıyla başladık, bizim sıramız geldiğinde biz de aşımızı yaptıracağız” dedi. İl Sağlık Müdürü Dr. Damkacı’dan sonra randevu sistemine göre diğer sağlık personeli de aşılarını yaptırmaya başladı.

Engin ÖZMEN-Caner AKSU-Oğuzhan KILIÇ-Cafer ELMAS/ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, BİLECİK,(DHA)

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