Eskişehir’de Roma dönemine ait Zeus ve mermer heykel ele geçirildi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Zeus ve mermer heykel ile bronz tablet satmaya çalıştığı belirlenen şüphelilere jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı ilçesi Çukurhisar Mahallesi’nde S.A., A.Ö., S.K. ve İ.Y.’nin ellerinde bulunan tarihi eserlere satmak için alıcı aradığını tespit etti. Savcılık talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, alıcı gibi davranarak şüphelilerle irtibat kurdu. Jandarma ekibiyle buluşmaya gelen şüphelilerin araçları Çukurhisar Mahallesi girişinde durduruldu. Araçlarda yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Zeus heykeli, mermer heykel ve ön ve arkasında hayvan figürleri bulunan bir bronz tablet ele geçirildi. Soruşturma kapsamında tarihi eserleri satmaya çalışan S.A., A.Ö., S.K. ve İ.Y.’nin yanı sıra olayla ilgilisi olduğu tespit edilen 5 kişi daha gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde ifadeleri alınan 9 şüpheliden 7’si serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eserler ise Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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