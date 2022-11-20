Eskişehir’de otomobil, alev alev yandı

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ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de, seyir halindeyken akaryakıt sızıntısı nedeniyle alev alan otomobilde patlama meydana geldi. Aracı saran yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi’nde, gece seyir halindeki 26 AGD 953 plakalı otomobilde, mekanik aksamdan kaynaklı akaryakıt sızıntısı nedeniyle yangın çıktı. Sürücü, aracını yol kenarına çekip durdu. Sürücü ile 2 kişinin inmesinin ardından araçta patlama meydana geldi. Çevredekiler, yangın söndürme tüpleri ile alevleri söndürmek için büyük çaba harcadı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, otomobil ise demir yığınına döndü. (DHA)

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