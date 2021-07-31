Eskişehir’de ormanlara girişler yasaklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir gece kulübünde meydana gelen ve Baran Parklak'ın (23) hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı. Toplam...